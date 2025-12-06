وزير الخارجية يبحث مع نظيريه التركي والنرويجي تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية

أ ش أ

بحث وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج الدكتور بدر عبد العاطي، اليوم /السبت/ مع وزير خارجية تركيا هاكان فيدان، مسار العلاقات المصرية - التركية وآفاق تطويرها.



كما تناول الوزيران على هامش منتدى الدوحة المنعقد حاليا بالعاصمة القطرية. مستجدات الأوضاع الإقليمية وفي مقدمتها غزة.



وفى سياق متصل، أكد الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج ونظيره النرويجي إسبين بارث إيد، على أهمية مواصلة تعزيز العلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، ودعم التعاون في مجالات الطاقة المتجددة والاستثمار.



جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين اليوم /السبت/ على هامش منتدى الدوحة المنعقد حاليا بالعاصمة القطرية.



كما تناول الوزيران - خلال اللقاء - آخر مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.

