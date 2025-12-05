قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
العين يكتسح النصر بثلاثية ويضع قدمًا في نهائي كأس الرابطة الإماراتية
تحرك جديد في سعر الذهب مساء اليوم 5-12-2025
كأس العرب| قناة MBC مصر تعلن إذاعة مباراة مصر والإمارات غدا
تصريحات نارية من حلمي طولان قبل مواجهة الإمارات بكأس العرب
رسميًا.. إقرار زيادة جديدة في المعاشات لهذه الفئات
اطمن على منطقتك .. انقطاع المياه عن مركز بالكامل في كفر الشيخ
بعد تعرضها لخطأ طبي في عيادة.. رحمة حسن تكشف تطورات حالتها الصحية
رويترز: بشار الأسد يعتزل السياسة في منفاه.. ودائرته تتحرك لاستعادة النفوذ داخل سوريا
أخبار السيارات| الكشف عن مرسيدس S-Class بلون الذهب.. ودولة تحظر تسخين السيارة في الصباح
دعاء المغرب لقضاء الحوائج.. كلمات تفتح لك أبواب التيسير والفرج
قدم الآن.. وظائف خالية في جامعة عين شمس
فتح: استمرار المراوغة الإسرائيلية يعيد المنطقة إلى دائرة العنف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

موعد رؤية الهلال فلكيا.. باقي كام يوم على شهر رمضان 2026؟

شهر رمضان 2026
شهر رمضان 2026
خالد يوسف

يتجدد الشوق في قلوب المسلمين، تزامنًا مع بدء العد التنازلي لـ استقبال شهر رمضان 2026، الذي اختصه الله بإنزال كتابه الكريم، فقال تعالى: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان»، ومع تزايد الأجواء الإيمانية والاستعدادات لـ شهر رمضان، يتساءل الكثيرون كم يتبقى على حلول شهر الخير والعبادة.

موعد بدء شهر رمضان 2026

أوضحت الحسابات الفلكية، أنه من المتوقع أن شهر رمضان لعام 1447 هجريًا، يأتي يوم الخميس 19 فبراير 2026، ويستمر الشهر لمدة 30 يومًا، ليكون آخر أيامه الجمعة 20 مارس.

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير، لتحديد ما إذا كان الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير هو أول أيام صيام شهر الغفران.

عدد ساعات الصوم في رمضان 2026

يأتي دخول شهر رمضان المبارك لعام 2026م مع فصل الشتاء، ما يترتب عليه أن عدد ساعات الصوم ستكون أقصر مقارنة بتلك التي تكون في فصل الصيف.

ويتفاوت عدد ساعات الصيام من عام إلى آخر، ومن المتوقع أن تتراوح ساعات الصيام في رمضان 2026 بالدول العربية بين 12 و13 ساعة يوميا، وستكون ساعات الصيام بداية الشهر أقصر ثم تزداد تدريجيا مع مرور الأيام.

أفضل الأعمال لاستقبال شهر رمضان

ـ تلاوة وتدبر القرآن الكريم يوميًا منذ بداية اليوم.

ـ إنفاق الصدقات يوميًا، حتى يأتي شهر رمضان، ليكون الإنفاق سهلًا وطبيعيًا في قلوبهم وأيديهم.

ـ صلاة قيام الليل، لتسهيل أداء صلاة القيام والتهجد عندما يحين شهر رمضان.

ـ صيام أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، اتباعًا لسنة النبي ﷺ، وللتمرن على فريضة الصيام استعدادًا لشهر رمضان.

أدعية استقبال شهر رمضان 2026

تزامنًا مع اقتراب حلول شهر القرآن، يحرص الكثير من المواطنين على الإكثار من الدعاء، ومن أبرزها:

ـ اللهم افتح لنا فيه أبواب رحمتك، واصرف عنا فيه البلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن.

ـ اللهم اجعل هذا الشهر بداية صلاح لأعمالنا، وإخلاصًا لنياتنا، وثباتًا على طاعته.

ـ اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واجعلنا من عتقائك من النار.

ـ اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقّها وجلّها، أولها وآخرها، سرّها وعلنها.

ـ اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية.

ـ اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

ـ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلّغنا رمضان.

ـ اللهم اجعله شهر خير وبركة وطمأنينة على قلوبنا.

ـ اللهم اجعل رمضان فاتحة خير وبركة علينا.

رؤية الهلال فلكيًا شهر رمضان 2026 استقبال شهر رمضان شهر الخير دار الإفتاء هلال شهر رمضان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدول حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

جورج كلوني وزوجته أمل

جورج كلوني يعترف: زوجتي شاركت في صياغة «دستور الإخوان» لعام 2012

سعيد عبد الواحد

رغم وفاته.. مرشح يحصل على 3463 صوتا في انتخابات النواب

ترشيحاتنا

محافظة دمياط

تواصل فعاليات خطة الدولة لتحقيق هدف مصر خالية من السعار 2030

محافظ الدقهلبة

الدقهلية تتسلم 3 دفعات من الأشجار ضمن مبادرة "100 مليون شجرة"

وزارة الصحه

محافظ دمياط يُهنئ وزير الصحة بفوز الطب الوقائى بجائزة التميز الحكومى العربى

بالصور

بعد تعرضها لخطأ طبي في عيادة.. رحمة حسن تكشف تطورات حالتها الصحية

رحمة حسن
رحمة حسن
رحمة حسن

تمويه بلون الذهب يكشف عن تحديث مرسيدس- بنز S-Class القادم

مرسيدس
مرسيدس
مرسيدس

إيديكس 2025.. اتفاقيات عسكرية مع ألمانيا وباكستان والصين وفرنسا وأمريكا

قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني
قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني
قائد قوات الدفاع الجوي مع الجانب الألماني

محافظ الشرقية: ملتزمون بدعم المزارعين لتعزيز الإنتاجية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

فيديو

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

جانب من اللقاءات الثنائية

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد