موعد رؤية الهلال فلكيا.. باقي كام يوم على شهر رمضان 2026؟

يتجدد الشوق في قلوب المسلمين، تزامنًا مع بدء العد التنازلي لـ استقبال شهر رمضان 2026، الذي اختصه الله بإنزال كتابه الكريم، فقال تعالى: «شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان»، ومع تزايد الأجواء الإيمانية والاستعدادات لـ شهر رمضان، يتساءل الكثيرون كم يتبقى على حلول شهر الخير والعبادة.

موعد بدء شهر رمضان 2026

أوضحت الحسابات الفلكية، أنه من المتوقع أن شهر رمضان لعام 1447 هجريًا، يأتي يوم الخميس 19 فبراير 2026، ويستمر الشهر لمدة 30 يومًا، ليكون آخر أيامه الجمعة 20 مارس.

ومن المقرر أن تستطلع دار الإفتاء هلال شهر رمضان بعد غروب شمس يوم الثلاثاء 17 فبراير، لتحديد ما إذا كان الأربعاء 18 فبراير أو الخميس 19 فبراير هو أول أيام صيام شهر الغفران.

عدد ساعات الصوم في رمضان 2026

يأتي دخول شهر رمضان المبارك لعام 2026م مع فصل الشتاء، ما يترتب عليه أن عدد ساعات الصوم ستكون أقصر مقارنة بتلك التي تكون في فصل الصيف.

ويتفاوت عدد ساعات الصيام من عام إلى آخر، ومن المتوقع أن تتراوح ساعات الصيام في رمضان 2026 بالدول العربية بين 12 و13 ساعة يوميا، وستكون ساعات الصيام بداية الشهر أقصر ثم تزداد تدريجيا مع مرور الأيام.

أفضل الأعمال لاستقبال شهر رمضان

ـ تلاوة وتدبر القرآن الكريم يوميًا منذ بداية اليوم.

ـ إنفاق الصدقات يوميًا، حتى يأتي شهر رمضان، ليكون الإنفاق سهلًا وطبيعيًا في قلوبهم وأيديهم.

ـ صلاة قيام الليل، لتسهيل أداء صلاة القيام والتهجد عندما يحين شهر رمضان.

ـ صيام أيام الاثنين والخميس من كل أسبوع، اتباعًا لسنة النبي ﷺ، وللتمرن على فريضة الصيام استعدادًا لشهر رمضان.

أدعية استقبال شهر رمضان 2026

تزامنًا مع اقتراب حلول شهر القرآن، يحرص الكثير من المواطنين على الإكثار من الدعاء، ومن أبرزها:

ـ اللهم افتح لنا فيه أبواب رحمتك، واصرف عنا فيه البلاء والفتن ما ظهر منها وما بطن.

ـ اللهم اجعل هذا الشهر بداية صلاح لأعمالنا، وإخلاصًا لنياتنا، وثباتًا على طاعته.

ـ اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا واجعلنا من عتقائك من النار.

ـ اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، دقّها وجلّها، أولها وآخرها، سرّها وعلنها.

ـ اللهم بلغنا رمضان ونحن في صحة وعافية.

ـ اللهم بلغنا رمضان لا فاقدين ولا مفقودين.

ـ اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلّغنا رمضان.

ـ اللهم اجعله شهر خير وبركة وطمأنينة على قلوبنا.

ـ اللهم اجعل رمضان فاتحة خير وبركة علينا.