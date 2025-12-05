قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
من أقل لمسة أو عطسة | المصرية للحساسية توجه تحذيرا عاجلا
روشتة ذهبية للوقاية من دور البرد المنتشر .. تفاصيل
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة
رابطة الأندية تعلن عقوبات بالجملة بعد لقاء كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز
دون خسائر بشرية.. انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق بمدينة أسيوط
حكم أداء النوافل جالسا.. الإفتاء: لا يشترط فيها القيام ولكن أجرها مختلف
أول ظهور لـ تامر حسني بعد خضوعة لعملية جراحية.. يؤدي صلاة الجمعة
خلافات سابقة.. شاب ينهي حياة زميله بطعنات غادرة في المحلة.. والأمن يضبطه
رعب في الشرقية.. تماسيح تتجول داخل مصرف مائي والمحافظة تتحرك
الإدارية العليا تنظر طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات النواب الأحد
هل الحلف برحمة النبي حرام؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي
إحالة المتهمين بالتعدي على فتاة حدائق القبة المهتزة نفسيا للجنايات- خاص
رياضة

خالد الغندور: المغرب ليس بالفريق القوي عكس التوقعات

خالد الغندور
ميرنا محمود

علق الإعلامي خالد الغندور علي تعادل منتخب المغرب مع نظيره عمان عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب خالد الغندور:

عمان تتعادل مع المغرب بدون اهداف و طرد مستحق لعبد الرزاق حمد الله المتهور دائما  و المغرب ليس بالفريق القوي عكس التوقعات

تعادل منتخب المغرب مع نظيره عمان، بدون أهداف، في إطار الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس العرب.

صلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالكصلاح مصدق يعود للمغرب بعد فسخ عقده مع الزمالك
غادر إلى المغرب.. تطورات موقف صلاح مصدق مع الزمالكغادر إلى المغرب.. تطورات موقف صلاح مصدق مع الزمالك
وحصل عبدالرزاق حمد الله على بطاقة حمراء في الدقيقة 53.

تشكيل المغرب
حراسة المرمى: مهدي بنعبيد

خط الدفاع:  مروان سعدان -  موساوى - سفيان بوفتيني - باش.

خط الوسط:  محمد بولكسوت - محمد ربيع حرمات- وليد الكرتي.

خط الهجوم: عبدالرزاق حمد الله- كريم بركاوى - أمين زحزوح.

ويتصدر منتخب المغرب مجموعته برصيد 4 نقاط، فيما يأتي منتخب عمان ثالثا بنقطة واحدة

خالد الغندور المغرب تعادل منتخب المغرب منتخب عمان

المزيد

