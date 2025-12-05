رابطة الأندية تعلن عقوبات بالجملة بعد لقاء كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة حزمة من العقوبات المتعلقة بالمباراة المؤجلة بين كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز ضمن الجولة الثامنة من المرحلة الأولى لدوري Nile، وذلك استنادًا إلى لوائح المسابقة والخاصة بالمخالفات والانضباط للموسم 2025-2026.

قرارات لجنة المسابقات

إيقاف محمد الناجم لاعب كهرباء الإسماعيلية مباراة واحدة، مع تغريمه 5000 جنيه نتيجة تراكم البطاقات وحصوله على الإنذار الثالث.

فرض غرامة مالية قدرها 50 ألف جنيه على فريق كهرباء الإسماعيلية، بعد وصول عدد بطاقات لاعبيه إلى 6 إنذارات خلال اللقاء.

إيقاف محمود عبد الحفيظ "زلاكة" لاعب بيراميدز مباراة واحدة، إضافة إلى غرامة مالية 5000 جنيه للسبب ذاته (الإنذار الثالث).

كما أكدت الرابطة تطبيق المادة 54 من لائحة دوري Nile التي تتعلق بضبط سلوك الأجهزة الفنية والإدارية والطبية واللاعبين في ما يخص الإنذارات والتجاوزات داخل المباريات.