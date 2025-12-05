قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تحذير عاجل من الأرصاد الجوية بشأن طقس الساعات المقبلة
رابطة الأندية تعلن عقوبات بالجملة بعد لقاء كهرباء الإسماعيلية وبيراميدز
دون خسائر بشرية.. انهيار جزئي لمنزل مكون من 3 طوابق بمدينة أسيوط
حكم أداء النوافل جالسا.. الإفتاء: لا يشترط فيها القيام ولكن أجرها مختلف
أول ظهور لـ تامر حسني بعد خضوعة لعملية جراحية.. يؤدي صلاة الجمعة
خلافات سابقة.. شاب ينهي حياة زميله بطعنات غادرة في المحلة.. والأمن يضبطه
رعب في الشرقية.. تماسيح تتجول داخل مصرف مائي والمحافظة تتحرك
الإدارية العليا تنظر طعون الجولة الأولى من المرحلة الثانية بانتخابات النواب الأحد
هل الحلف برحمة النبي حرام؟.. أمين الإفتاء يوضح الحكم الشرعي
إحالة المتهمين بالتعدي على فتاة حدائق القبة المهتزة نفسيا للجنايات- خاص
برق ورعد .. بيان عاجل من الأرصاد بشأن حالة طقس الساعات المقبلة
تقرير دولي: سباق التسلح العالمي يلتهم معادن المستقبل ويعرقل جهود المناخ
فن وثقافة

قبل الواقعة.. ريهام عبد الغفور جسدت شخصية فتاة البشعة في مسلسل ظلم المصطبة

سعيد فراج

أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو فتاة البشعة (بوسي الشهيرة بـ كيداهم)، بعدما ظهرت وهي تلحس الطاسة المتوهجة (البشعة) بعدما شكك زوجها في شرفها. 

الملفت للنظر أن مسلسل ظلم المصطبة، ناقش واقعة مشابهة لـ لفتاة البشعة، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، من خلال شخصية هند التي لعبتها الفنانة ريهام عبد الغفور. 

وخلال أحداث مسلسل ظلم المصطبة، تعرضت هند (ريهام عبد الغفور) للطعن في شرفها من قبل زوجها (فتحي عبد الوهاب) الذي شكك بأنها على علاقة مع (إياد نصار). 

ولجأت هند (ريهام عبد الغفور) إلى البشعة، لتبرأة نفسها من اتهام زوجها (فتحي عبد الوهاب)، وتم تصوير مقطع فيديو (البشعة) خلال أحداث المسلسل، وانتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا، وهو نفس ما حدث في ترند (كيداهم أو بوسي) الذي انتشر أمس الخميس. 

المختلف بين مسلسل ظلم المصطبة، وفتاة البشعة، هو الأحداث الدرامية التي ترتبت بعد انتشار فيديو لحس البشعة من قبل هند (ريهام عبد الغفور) والعواقب التي تعرضت لها، بينما فتاة البشعة (كيداهم) أنهت القصة بالطلاق الرسمي. 

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة من بطولة كل من ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب وبسمة. 

العمل من تأليف أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة. 

أعمال ريهام عبد الغفور

وكان أحدث أعمال ريهام عبد الغفور هو مسلسل “أزمة منتصف العمر” من إخراج كريم العدل، وبطولة ريهام عبد الغفور، وكريم فهمى، وعمر السعيد، ورنا رئيس، ورشدي الشامي، وركين سعد، وسلوى محمد علي.

تدور أحداث مسلسل “أزمة منتصف العمر”، في إطار اجتماعى، وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة، وهي رنا رئيس التي تنشأ بينها وبين كريم فهمي قصة حب.

وزارة الأوقاف

بعد إعلان اسم مينا خلف في القائمة.. الأوقاف تحسم الجدل حول تقدم غير المسلمين لوظائفها

بطاقة شخصية

مخالفات في بطاقتك الشخصية تعرضك لـ 5 غرامات مالية

شهادة مخالفات المرور

أصبحت إلكترونية.. الداخلية تعلن إلغاء شهادة مخالفات المرور الورقية

سعر الذهب عيار 21 الآن

قفزة جديدة.. مفاجأة في سعر الذهب عيار 21 الآن

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية

تأشيرة الزيارة العائلية في السعودية .. الشروط وخطوات التقديم

الأرصاد الجوية

من بكره.. الأرصاد تعلن تغييرا في الأحوال الجوية

جورج كلوني وزوجته أمل

جورج كلوني يعترف: زوجتي شاركت في صياغة «دستور الإخوان» لعام 2012

الإنفلونزا

تحرك عاجل من الصحة.. إعلان تفاصيل الإصابات الفيروسية التنفسية المتزامنة مع الطقس

يوسف ابراهيم

يوسف إبراهيم يتأهل إلى نصف نهائي بطولة ميلووكي هونج كونج للإسكواش 2025

منتخب المغرب

التعادل السلبي يحسم نتيجة مواجهة المغرب مع عمان في كأس العرب

جوارديولا

جوارديولا: أتمنى تتويج إنجلترا بكأس العالم.. ومرتبط بها عاطفيا

بالصور

جُمعتنا لمتنا.. مبادرة جديدة في ساحة جامع الفتح بالزقازيق

بعد أزمة تعرض رحمة حسن للصلع .. أفضل الزيوت الطبيعية لإعادة إنبات الشعر

بعد تعرضها لخطأ طبي في عيادة.. رحمة حسن تكشف تطورات حالتها الصحية

تمويه بلون الذهب يكشف عن تحديث مرسيدس- بنز S-Class القادم

فيديو

بوسي والبشعة

لغز بوسي والبشعة.. الحقيقة الكاملة حول فيديو التيك توكر كيداهم

معرض إيديكس

ختام فعاليات النسخة الرابعة من معرض إيديكس 2025 وسط إشادة دولية كبيرة

جانب من اللقاءات الثنائية

إيديكس 2025.. وزير الدفاع ورئيس الأركان يعقدان عددا من اللقاءات الثنائية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

