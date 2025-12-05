قبل الواقعة.. ريهام عبد الغفور جسدت شخصية فتاة البشعة في مسلسل ظلم المصطبة

أثيرت حالة من الجدل خلال الساعات الماضية، بعد انتشار فيديو فتاة البشعة (بوسي الشهيرة بـ كيداهم)، بعدما ظهرت وهي تلحس الطاسة المتوهجة (البشعة) بعدما شكك زوجها في شرفها.

الملفت للنظر أن مسلسل ظلم المصطبة، ناقش واقعة مشابهة لـ لفتاة البشعة، في الموسم الدرامي الرمضاني الماضي، من خلال شخصية هند التي لعبتها الفنانة ريهام عبد الغفور.

وخلال أحداث مسلسل ظلم المصطبة، تعرضت هند (ريهام عبد الغفور) للطعن في شرفها من قبل زوجها (فتحي عبد الوهاب) الذي شكك بأنها على علاقة مع (إياد نصار).

ولجأت هند (ريهام عبد الغفور) إلى البشعة، لتبرأة نفسها من اتهام زوجها (فتحي عبد الوهاب)، وتم تصوير مقطع فيديو (البشعة) خلال أحداث المسلسل، وانتشر بشكل واسع على السوشيال ميديا، وهو نفس ما حدث في ترند (كيداهم أو بوسي) الذي انتشر أمس الخميس.

المختلف بين مسلسل ظلم المصطبة، وفتاة البشعة، هو الأحداث الدرامية التي ترتبت بعد انتشار فيديو لحس البشعة من قبل هند (ريهام عبد الغفور) والعواقب التي تعرضت لها، بينما فتاة البشعة (كيداهم) أنهت القصة بالطلاق الرسمي.

أبطال مسلسل ظلم المصطبة

مسلسل ظلم المصطبة من بطولة كل من ريهام عبد الغفور وإياد نصار وفتحي عبد الوهاب وبسمة.

العمل من تأليف أحمد فوزي صالح، وسيناريو وحوار محمد رجاء، وإخراج هاني خليفة.

أعمال ريهام عبد الغفور

وكان أحدث أعمال ريهام عبد الغفور هو مسلسل “أزمة منتصف العمر” من إخراج كريم العدل، وبطولة ريهام عبد الغفور، وكريم فهمى، وعمر السعيد، ورنا رئيس، ورشدي الشامي، وركين سعد، وسلوى محمد علي.

تدور أحداث مسلسل “أزمة منتصف العمر”، في إطار اجتماعى، وتجسد ريهام دور ربة منزل متزوجة من رشدي الشامي ولديها ابنة، وهي رنا رئيس التي تنشأ بينها وبين كريم فهمي قصة حب.