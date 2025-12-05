جُمعتنا لمتنا.. مبادرة جديدة في ساحة جامع الفتح بالزقازيق

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية، أهمية تعزيز الوعي الفكري والبدني والنفسي ودعم الروابط الأسرية في بيئة إيجابية تُرسّخ قيم التماسك والانتماء، للارتقاء بالبناء الفكري والاجتماعي للأسرة، وذلك من خلال تنفيذ المبادرات والأنشطة الاجتماعية والثقافية المتنوعة لدمج أفراد الأسرة.

وأناب "الأشموني" المهندسة لُبنى عبد العزيز نائبة المحافظ، لحضور فعاليات مبادرة "جُمعتنا لمتنا" والتي انطلقت فعاليتها اليوم، عقب صلاة الجمعة، في ساحة جامع الفتح بمدينة الزقازيق، بمشاركة وحضور الدكتور محمد إبراهيم حامد وكيل وزارة الأوقاف، والدكتورة مني عثمان وكيلة وزارة الشباب والرياضة، والدكتور أحمد إبراهيم وكيل المديرية للرياضة، والدكتور عمرو حجازي معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة للرياضة، وريهام رجب مديرة وحدة السكان، ومحمد سعد نائب مدير مكتبة مصر العامة، وجمع كبير من أفراد الأسرة من مختلف الفئات العمرية.

وخلال الفاعلية، أكدت نائبة المحافظ أن المبادرة تُعد الأولى من نوعها على مستوى محافظات الجمهورية، والتي تأتي ضمن جهود المحافظة لتعزيز الروابط الأسرية في بيئة إيجابية، تنفيذاً لتوصيات المؤتمر العالمي للسكان والصحة والتنمية البشرية، وفي إطار دعم جهود الدولة في تحقيق التمكين الإجتماعي للأسرة، والمساهمة في الوصول إلى مستهدفات أجندة التنمية المستدامة 2030.

ومن جهتها، أشارت ريهام رجب مديرة وحدة السكان بالمحافظة، الي أن المبادرة تُنفَّذ تحت إشراف وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، بالتنسيق مع مديريتي الأوقاف والشباب والرياضة، ومكتبة مصر العامة بالزقازيق، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني.

وأضافت "رجب" أن فعاليات اليوم الأول، شهدت إقبالاً كبيراً من المواطنين من مختلف الفئات العمرية، حيث تم تنفيذ مجموعة متنوعة من الأنشطة الرياضية والترفيهية والتربوية والتوعوية والدينية، والتي تتناسب مع جميع أفراد الأسرة، مشيرة إلى أن فعاليات المبادرة ستستمر تباعًا بجميع مراكز ومدن المحافظة.