رعب في الشرقية.. تماسيح تتجول داخل مصرف مائي والمحافظة تتحرك

انتشرت خلال الساعات الماضية صور وفيديوهات على مواقع التواصل المختلفة ترصد تماسيح تتحرك داخل أحد المصارف المائية الممتدة في محافظة الشرقية، نما دفع أجهزة المحافظة لتشكيل لجنة عاجلة بعد تلقي بلاغات من أهالي قرية الزوامل التابعة لمركز بلبيس، تفيد برصد التماسيح.

ورصد الأهالي تماسيح تتحرك داخل أحد المصارف المائية الممتدة بين عدة عزب، وجاء هذا التحرك السريع بهدف التحقق من صحة البلاغات وضمان سلامة المواطنين، خاصة في المناطق القريبة من المدارس والطرق المزدحمة، إضافة إلى متابعة مصدر هذه التماسيح وكيف وصلت إلى المصرف.



تماسيح تتجول داخل مصرف مائي والمحافظة تتحرك

بلاغات الأهالي وتحذيرات من انتشار التماسيح

أفاد عدد من أهالي القرية بأنهم لاحظوا تحرك تماسيح داخل المصرف، مؤكدين أن أطوال بعضها تجاوز المتر ويمكن رؤيتها بالعين المجردة، سواء في عزبة أبو طاحون أو عزبة سدرة.

وأضاف الأهالي أن ظهور التماسيح بدأ خلال الفترة الأخيرة فقط، مرجحين أن بعض الأشخاص الذين كانوا يربون تماسيح صغيرة قد أطلقوها بعد أن كبرت وأصبحت غير قادرة على الاحتفاظ بها داخل المنازل.

وقد أدت هذه المشاهد إلى حالة من الخوف والقلق بين السكان، ما دفعهم لتقديم استغاثات عاجلة للجهات المختصة.

لجنة الري ترد.. ولم يتم رصد التماسيح رسميًا حتى الآن

أوضح مسؤول بوزارة الري في محافظة الشرقية أن لجنة مختصة توجهت بالفعل إلى موقع البلاغات للتحقق من وجود التماسيح، مشيرًا إلى أن اللجنة حتى الآن لم ترصد أي تمساح داخل المناطق التي أبلغ عنها الأهالي.

كما أكد المسؤول أنه لا يمكن إصدار أي بيان رسمي قبل الانتهاء من أعمال اللجنة الميدانية وتحليل الصور والفيديوهات المتداولة، مشيرًا إلى أن التحقيقات ما زالت مستمرة بالتعاون مع الجهات المختصة.



شهادات الأهالي: التماسيح تظهر في أوقات محددة

روى أحد أهالي قرية الزوامل، سيد محمد، تفاصيل مشاهدته لعدد من التماسيح بأحجام مختلفة بالقرب من منزله، مؤكدًا أن التحرك داخل المياه كان واضحًا أمام الأراضي الزراعية.

وقال إن التماسيح تظهر غالبًا بين الساعة العاشرة صباحًا والخامسة مساءً، وتصعد أحيانًا إلى الشاطئ قبل أن تعود مجددًا للمياه.

وأكد أن الصور والفيديوهات التي التقطها الأهالي حقيقية وتم تسجيلها مباشرة من موقع المصرف، دون أي تعديل أو تركيب.

حالة ذعر بعد تداول فيديوهات لانتشار التماسيح

تداول سكان قرية الزوامل خلال الساعات الماضية مقاطع فيديو تُظهر وجود أكثر من تمساح بأحجام مختلفة في مصرف الصرف الصحي القريب من منازلهم، ما أدى إلى انتشار الذعر بين الأهالي، خصوصًا مع وجود مدرسة قريبة من مكان ظهور التماسيح ومرور الأطفال بشكل يومي عبر المنطقة.

المحافظ يصدر توجيهات عاجلة للتعامل مع الموقف

من جانبه، أكد محافظ الشرقية المهندس حازم الأشموني أنه تم إعداد خطة عاجلة للتعامل مع الموقف، وذلك عبر تأمين محيط المصرف لمنع اقتراب التماسيح – إن وجدت – من المناطق السكنية، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة لحماية المواطنين.

كما شدد المحافظ على الاستجابة الفورية لاستغاثات الأهالي، وتشكيل فرق مشتركة من البيئة والطب البيطري والجهات المختصة لبحث حقيقة ظهور التماسيح.

شهود عيان: تماسيح بأحجام مختلفة تظهر يوميًا

أكد شهود عيان أن التماسيح ظهرت بشكل متكرر خلال الأيام الماضية، خاصة في ساعات الصباح وحتى الرابعة عصرًا، وتم رصدها وتصويرها بجوار كوبري السدرة.

وأوضح أحد شهود العيان، السيد محمد، أنه يسكن بالقرب من المصرف، وأن أطفاله لاحظوا شيئًا غريبًا في المياه، وعندما ذهب معهم شاهد أكثر من تمساح يتحرك داخل المصرف وبأحجام مختلفة، محذرًا من وقوع كارثة محتملة بسبب وجود مدرسة قريبة من موقع ظهور التماسيح.