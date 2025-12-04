تحويل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق.. ومحافظ الشرقية: قصور في بعض الخدمات

كشف حازم الأشموني محافظ الشرقية، تفاصيل زيارته المفاجئة لمستشفى منيا القمح وقيامه بتحويل مديرها للتحقيق لعدم تواجده .

وقال حازم الأشموني في مداخلة هاتفية على قناة " إكسترا نيوز"، :" تواجدت في مستشفى مينا القمح في المستشفى للوقوف على مستوى الخدمة الطبية للمواطنين ".

وتابع :" مدير المستشفى لم يتواجد في المستشفى أثناء الزيارة ولم يتواجد من ينوب عنه وبناء على ذلك قررنا تحويله للتحقيق".

وأكمل حازم الأشموني :" كان هناك قصور في بعض الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين وكان هناك بعض السلبيات الخاصة بالتأخير على تقديم الخدمات للمواطنين ".

ولفت :" هناك إيجابيات كثيرة في محافظة الشرقية في القطاع الصحي ".

