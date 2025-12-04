الصحة تصدم مدخني الشيشة بكافة أنواعها | تفاصيل

التدخين آفة المجتمعات التي تلتهم صحة مستخدميها ، من شباب وشيوخ ونساء ، هذا ما حذرت من المنظمات الصحية العالمية ووزارات الصحة المختلفة .

وفي احدث منشوراتها وجهت وزارة الصحة والسكان من خلال صفحتها الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي منشورا صادما لمستخدمي الشيشة ..

لا صحة أن الشيشة أقل ضررا من السجائر

وقالت وزارة الصحة والسكان من خلال منشورها التوعوي ، من الخطأ أن يعتقد مستخدمي الشيشة أنها أقل ضررا من السجائر العادية موضحة إن دخان التبغ الصادر من الشيشة يحتوي على كميات كبيرة من المواد السامة التي تسبب أمراض لمدخنيها كالسرطان..

ونصحت وزارة الصحة والسكان المدخنين ، ضرورة التوقف عن التدخين فورًا من أجل حماية الصحة العامة ، مشيرة إلي أن هناك

طرق للمساعدة في الإقلاع عن التدخين من خلال المنصة الإلكترونية للصحة النفسية وعلاج الادمان ، أو من خلال الاتصال بالخط الساخن للمساعدة في الإقلاع عن التدخين: 105