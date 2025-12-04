قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الهند وباكستان تستعرضان أحدث الأسلحة والمنتجات العسكرية في معرض إيديكس 2025| فيديو وصور

الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025
رنا جمال

تستمر فعاليات النسخة الرابعة لمعرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2025 والذي يقام في الفترة من الأول حتى الرابع من ديسمبر بأرض المعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس.

وكان لـ "صدى البلد" جولة داخل الجناح الهندي في معرض إيديكس 2025، حيث شاركت كبرى الشركات والمؤساسات الدفاعية الهندية بمنتجات متنوعة في المعرض، وقامت بعرض أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الصناعات العسكرية والتسليح والدفاع.

وتنوعت المعروضات في الجناح الهندي ما بين "الطائرات المقاتلة - الطائرات بدون طيار - طائرات الاستطلاع - المدرعات - الدبابات - المدفعية - الدفاع الجوي - الصواريخ - السفن الحربية - الغواصات - أنظمة الاتصالات - الردارات - أجهزة الحرب الإلكترونية - الأسلحة الخفيفة - المدافع - أجهزة الاسلكي - أجهزة الرؤية الليلية".

وتفقد "صدى البلد" الجناح الباكستاني في معرض إيديكس 2025، حيث شاركت باكستان بجناح مميز  مكون من  13 شركة دفاعية عرضت خلالها أحدث ما توصلت إليه باكستان من الصناعات العسكرية.

ومن أبرز المنتجات التي كانت موجودة في الجناح الباكستاني هي صواريخ فاتح-1 وهو صاروخ موجه بعيد المدى  يصل إلى 150 كم، ويعتمد على نظام GPS/INS للتوجيه الدقيق، كذلك الصاروخ فاتح 2 وهو نسخة مطورة عن فاتح 1، بمدى يصل إلى 250 كم مع رأس حربي متنوع (شديد الانفجار/عنقودي)، بالإضافة إلى أنظمة الدفاع الجوي قصيرة المدى مثل Anza MANPADS بقدرة على استهداف الطائرات والمروحيات حتى ارتفاع 4 كم.  

كما عرضت باكستان أنظمة الطائرات بدون طيار  مثل Shahpar-II بمدى 250 كم وقدرة على حمل ذخائر موجهة.

كما تميز الجناح الباكستاني بعرض  نموذج للدبابة "الخالد"، المزودة بمدفع 125 ملم ونظام تحكم نيراني رقمي ومحرك ديزل بقوة 1200 حصان، كذلك  نماذج  للمركبات  المدرعة ناقلة  الجنود مثل Talha وSaad بقدرة على نقل 11 جنديًا وحماية ضد الأعيرة الخفيفة والمتوسطة.  

كما عرضت باكستان في الجناح الخاص بها أسلحة خفيفة ومتوسطة، وذخائر مدفعية مثل بنادق هجومية POF-5 (نسخة مطورة من MP5)، وبنادق قنص بعيدة المدى، وذخائر متنوعة عيار 7.62 و12.7 ملم، قذائف مدفعية عيار 155 ملم.  

وشمل الجناح عرض نماذج لطائرة التدريب والهجوم الخفيف JF-17 Thunder (Block III) المزودة برادار AESA، ولديها القدرة على حمل صواريخ جو-جو وجو-أرض، بمدى عملياتي يصل إلى  2000 كم، كذلك طائرات التدريب الأساسي مثل Super Mushshak والمستخدمة في أكثر من 15دولة.  

كما عرضت باكستان  سفن دورية ساحلية (OPVs) مجهزة برادارات حديثة وأنظمة دفاعية ضد التهديدات البحرية، كذلك نماذج غواصات صغيرة مخصصة للعمليات الساحلية والدفاع البحري.  

ويقدم موقع صدى البلد الشكر للمهندس أحمد على على تعاونه المثمر خلال فعاليات معرض إيديكس 2025.

ويشارك في معرض إيديكس 2025 نحو 500 شركة عالمية في مجال التسليح والأمن وبحضور أكثر من 100 وفد عسكري و25 جناح دولي ومشاركة أكثر من 100 دولي في المعرض الذي يعد من أبرز الفعاليات الدفاعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويضم إيديكس 2025 عدد من كبرى الشركات المتخصصة فى جميع المجالات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن وعلى رأسها المركبات البرية والدفاع الجوي والدفاع الساحلي وبناء السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبرانى وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوي والإتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة البحث والإنقاذ وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب والمحاكاة وغيرها من الأسلحة مما يوفر فرصة للإطلاع على أحدث الإبتكارات فى مختلف المجالات من خلال المعرض.

