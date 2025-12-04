قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
سعر الدولار مساء اليوم 4-12-2025
مرصوص على الأرض.. ضبط مصنع غير مرخص لتصنيع البسكويت بالحوامدية في الجيزة
حقيقة انتشار الدواجن السردة في الأسواق.. الشعبة تحذر والزراعة تنفي | تفاصيل
ارتفاع جميع الأعيرة.. تحرك جديد في سعر الذهب اليوم الخميس
حقيقة ارتفاع الكليوباترا.. أسعار السجائر اليوم الخميس 4 ديسمبر 2025
أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر .. مواصفات مرسيدس بنز G63 موديل 2026
الكويت تعلن سحب جواز السفر 5 سنوات ممن يُضبط متورطا بالمخدرات خارج البلاد
كيفية الاستعلام عن مساعدات تكافل وكرامة 2025
شعور وهمي بالشفاء.. تحذيرات مشددة من الصحة: حقنة هتلر تهدد الحياة
ضياء رشوان: تهجير الفلسطينيين خط أحمر.. وإسرائيل لا تملك وحدها قرار فتح وإغلاق معبر رفح
كامل الوزير يتفقد جناح اتحاد الصناعات المصرية في إيديكس 2025 ويؤكد توطين الصناعات الاستراتيجية
من سجون حماس إلى العمالة لإسرائيل.. السجل الأسود لـ ياسر أبو شباب
محافظات

حزم أمني في سوهاج.. ضبط بؤر شراء الأصوات لضمان نزاهة انتخابات النواب

مدير أمن سوهاج
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الماضية جهودًا أمنية مكثفة وحاسمة، بقيادة اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، لضبط كل محاولات التأثير غير المشروع على إرادة الناخبين خلال ماراثون انتخابات مجلس النواب.

وأصدر مدير الأمن عدة توجيهات بضرورة إحكام السيطرة الأمنية على محيط اللجان، ومنع أي تدخل من العمد والمشايخ أو غيرهم مع المواطنين أثناء الإدلاء بأصواتهم، لضمان سير العملية الانتخابية في بيئة آمنة وشفافة.

مديرية أمن سوهاج

ففي إطار كشف ملابسات مقطع فيديو جرى تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهر أحد الأشخاص مستقلًا سيارة "ميكروباص" أثناء توزيع مبالغ مالية على المواطنين بمحيط إحدى اللجان التابعة لدائرة مركز شرطة جرجا؛ تمكنت الأجهزة الأمنية من تحديد وضبط الشخص المتورط، وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة لصالح أحد المرشحين من أبناء عمومته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كما نجحت الخدمات الأمنية بدائرة قسم شرطة ثانٍ سوهاج في ضبط سيارة "ميكروباص" يستقلها ثلاثة أشخاص وبحوزتهم مبالغ مالية كانت معدة للتوزيع على المواطنين بهدف دفعهم للتصويت لصالح مرشح بعينه. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.

وفي مركز شرطة طما، تمكنت القوات من ضبط شخصين بحوزتهما كروت دعاية انتخابية ومبالغ مالية، كانت في طريقها للتوزيع على المواطنين، كما تم في نطاق المركز ذاته ضبط سبعة أشخاص يحملون بطاقات شخصية لعدد من المواطنين وكروت دعاية لأحد المرشحين بهدف توجيه أصوات الناخبين، ليتم تحرير المحاضر اللازمة وتحويلهم للنيابة العامة.

وشهدت دائرة مركز شرطة طهطا عدة محاولات متفرقة للتأثير على الناخبين؛ حيث ضبطت القوات سيدة بحوزتها مبالغ مالية كانت تستعد لتوزيعها لصالح أحد المرشحين، كما ضبطت شخصًا آخر في أحد الشوارع المحيطة باللجنة بصحبة مبالغ مالية مشابهة، إضافة إلى ضبط ثلاث سيدات يحملن مبالغ مالية بغرض توجيه الأصوات لصالح مرشحين اثنين.

وفي دائرة مركز شرطة جهينة، ضبطت الخدمات الأمنية أحد الأشخاص وبحوزته مبالغ مالية كانت موجهة لدعم اثنين من المرشحين عبر شراء أصوات المواطنين بمحيط الدائرة.

كما شهدت دائرة قسم شرطة جرجا ضبط ثلاث سيدات بحوزتهن مبالغ مالية وكروت دعاية انتخابية لأحد المرشحين، أثناء محاولتهن توزيعها على الناخبين للتأثير على توجهاتهم.

وتؤكد هذه الجهود قدرة مديرية أمن سوهاج على مواجهة أي محاولات للإخلال بنزاهة العملية الانتخابية، وسط انتشار أمني مكثف وخطط محكمة لضمان خروج الانتخابات بشكل مشرف يعكس الوعي الشعبي وحرص المواطنين على ممارسة حقوقهم السياسية بعيدًا عن أي ضغوط أو إغراءات.

وبالتزامن مع استمرار العملية الانتخابية، تواصل قوات الشرطة تنفيذ توجيهات اللواء دكتور حسن عبدالعزيز بالحزم التام ومنع أي محاولات للتأثير على الناخبين، وتطبيق القانون بكل قوة حفاظًا على استقرار العملية الديمقراطية داخل المحافظة.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج مدير أمن سوهاج جرجا الانتخابات

