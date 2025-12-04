بوتين: أجندتنا ليست ضد أحد بل تهدف إلى حماية مصالحنا المتبادلة

أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن أجندة روسيا ليست ضد أحد بل تهدف إلى حماية مصالحنا المتبادلة، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .



وقال بوتين:" يجب أن تتمتع الهند بحق شراء وقودنا مثل الولايات المتحدة".

وأضاف بوتين: بعض الجهات الفاعلة لا تحبذ الدور المتزايد للهند في الأسواق الدولية بسبب علاقاتها مع روسيا".

وفي وقت سابق، قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "يجب على الدول الغربية أن تدرك أن محاولات الضغط الاقتصادي على الدول ذات السيادة تسبب مشاكل لأصحابها أنفسهم".



وأضاف “بوتين” في مقابلة مع قناة "إنديا توداي" التلفزيونية، اليوم الخميس، قبيل زيارته الرسمية للهند معلقا على ضغط العقوبات، بما في ذلك في سياق التجارة بين روسيا والهند-: "إن أولئك الذين يحاولون تقييد أي شيء في المجال الاقتصادي لدول ثالثة سيواجهون في النهاية مشاكل وخسائر".