بوتين: محاولات الضغط الاقتصادي على الدول ذات السيادة تسبّب مشاكل لأصحابها أنفسهم

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، "يجب على الدول الغربية أن تدرك أن محاولات الضغط الاقتصادي على الدول ذات السيادة تسبب مشاكل لأصحابها أنفسهم".



وأضاف “بوتين” في مقابلة مع قناة "إنديا توداي" التلفزيونية، اليوم /الخميس/، قبيل زيارته الرسمية للهند معلقا على ضغط العقوبات، بما في ذلك في سياق التجارة بين روسيا والهند-: "إن أولئك الذين يحاولون تقييد أي شيء في المجال الاقتصادي لدول ثالثة سيواجهون في النهاية مشاكل وخسائر".



ومضى قائلا: "أعتقد أنه عندما يكتمل هذا الفهم والوعي، سيتوقف الضغط الممارس من الخارج".

