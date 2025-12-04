قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
طبيب أعصاب يكشف: تشنج الرقبة السبب الخفي وراء الصداع النصفي.. ويُحذّر من الوسادة الخاطئة
حماس: نواصل التزامنا باتفاق وقف إطلاق النار وسلمنا جثمان أحد المحتجزين أمس
حماس: سنواصل العمل لإنهاء ملف التبادل بالكامل
تعرف على كيفية حساب المعاش الإضافي طبقا لقانون التأمينات
المعلم رامي برهوم.. آخر مستجدات قضية ضحية "الصاروخ الكهربائي" بالإسماعيلية
اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل
حين تتكلم الجبال.. مدسوس يصنع أسطورة جديدة في دروب المغامرة بجنوب سيناء
الهلال الأحمر يطلق قافلة «زاد العزة» الـ 87 إلى غزة
ترامب يعيد البنزين كوقود رئيسي للسيارات في أمريكا.. ما الجديد؟
التوقف الدولي.. قرار جديد من الأهلي والزمالك في التدريبات
رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
التعليم العالي: الرئيس السيسي يولي اهتمامًا بالبعثات لتعزيز البحث العلمي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

أرخص 5 سيارات زيرو صيني في مصر

 ارخص 5 سيارات
 ارخص 5 سيارات
كريم عاطف

شهد سوق السيارات المصري مع بداية شهر نوفمبر 2025، موجة من التخفيضات السعرية على عدد من الطرازات، حيث أعلن عدد من الوكلاء المحليين عن خفض أسعار سيارات متنوعة بين فئات السيدان والـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات.

وتراوحت قيمة التخفيضات المعلنة بين 20 ألف جنيه وتصل في بعض الطرازات الفاخرة إلى 600 ألف جنيه، ما يعكس تحركا واضحا من الشركات؛ لمواكبة حالة الركود التي يشهدها السوق مؤخرا، في ظل انخفاض الطلب ووجود مخزون كبير من السيارات.

وخلال السطور التالية سنتعرف على ‏ ارخص 5 سيارات " زيرو" صينية في مصر.

1- بي واي دي F3

تتميز سيارة بي واي دي F3 الجديدة بمحرك بسعة 1500 سي سي يولد قوة 108 حصان، مع عزم دوران 145 نيوتن/متر، ومتوسط استهلاك وقود يبلغ حوالي 6.3 لتر لكل 100 كم. 

تتوفر السيارة بناقل حركة يدوي من 5 سرعات أو أوتوماتيكي من 6 سرعات (CVT)، وتأتي ببعض أنظمة السلامة مثل فرامل ABS وEBD ووسائد هوائية.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى : 

- الفئة الأولي بسعر 650,000 جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر 730,000 جنيه     

2- شيري أريزو 5

تتميز شيري أريزو 5 الجديدة بمحرك بسعة 1.5 لتر يولد قوة 114 حصانًا وعزم دوران 141 نيوتن متر، مع ناقل حركة أوتوماتيكي CVT في معظم الفئات. 

تشمل مواصفاتها الرئيسية استهلاك وقود يبلغ حوالي 7 لتر/100 كم، نظام أمان يتضمن وسائد هوائية وABS وEBD وحساسات خلفية، وتجهيزات تقنية مثل شاشة لمس تدعم آبل كار بلاي وأندرويد أوتو، وفتحة سقف في الفئة الأعلى.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى : ‏

‏- الفئة الأولي بسعر 655,000 جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر 705,000 جنيه            

- الفئة الثالثة بسعر ‏735,000 جنيه  

3- جيلي GX3 Pro

تتميز سيارة جيلي GX3 برو الجديدة بمحرك بنزين بسعة 1.5 لتر ينتج قوة 102-103 حصان وعزم دوران 140 نيوتن متر، مقترنًا بناقل حركة CVT ونظام دفع أمامي. 

تشمل المواصفات الخارجية أبعادًا تبلغ 4005 ملم في الطول و 1760 ملم في العرض و 1575 ملم في الارتفاع، مع خلوص أرضي 185 ملم، من الداخل تتوفر بشاشة لمس مقاس 8 بوصات، ونظام صوتي من 6 سماعات، وتكييف هواء أوتوماتيكي.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى : ‏

‏- الفئة الأولي بسعر 850,000 جنيه

4- جاك JS2

تتميز سيارة جاك JS2 الجديدة بمحرك 1.5 لتر بقوة 113 حصانًا وعزم دوران 146 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي CVT.

وتأتي بتصميم داخلي وخارجي عصري، مع مقاعد من الجلد وشاشة لمس بحجم 8 بوصة، بالإضافة إلى حزمة أمان متكاملة تشمل وسائد هوائية ونظام الثبات الإلكتروني ESP.

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى : ‏

‏- الفئة الأولي بسعر 740,000 جنيه

5- كايي X3 برو

تأتي سيارة كايي X3 برو بمحركين: الأول بسعة 1500 سي سي بقوة 116 حصان، والثاني تيربو بسعة 1500 سي سي بقوة 156 حصان وعزم دوران 230 نيوتن متر. 

كلا المحركين يتصلان بناقل حركة CVT أوتوماتيكي، ويتراوح استهلاك الوقود للفئة التيربو حول 6.7 لتر لكل 100 كم. تتضمن الأبعاد: طول 4400 مم، عرض 1831 مم، وارتفاع 1653 مم. 

أما عن سعر السيارة داخل السوق المحلى : ‏

‏- الفئة الأولي بسعر 800,000 جنيه

‏- الفئة الثانية بسعر 860,000 جنيه         

سوق السيارات المصري السيارات ارخص 5 سيارات بي واي دي f3 يلي GX3 Pro جاك JS2 كايي X3 برو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

طلاب مدرسة عبدالسلام محجوب

المعلمة طلبت منهم يعملوا كدا.. والدة أحد طلاب مدرسة عبد السلام محجوب تكشف مفاجأة

زيادة الإيجار القديم تبدأ رسميًا من ديسمبر.. اعرف هتدفع كام

زيادة الإيجار القديم بدأت رسميًا .. اعرف هتدفع كام

أسعار الدواجن

تراجع أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس.. وهذا ثمن البيض

فتاة - أرشيفية

من جحيم زوجة والدها لعنف زوجها في العلاقة .. قصة «حنان» بمحكمة الأسرة

فتاة - أرشيفية

بعد قفزها من النافذة.. ابنة سيدة باب الشعرية تكشف أسرار اللحظات الأخيرة

نوة

آخر نوات الخريف.. تحذيرات رسمية من نوة قاسم وأمطار غزيرة تصل للقاهرة

الأب وابنائه

مأساة في ديروط.. وفاة أب وابنته غرقا واختفاء أشقائها الثلاثة بظروف غامضة

الاهلي

بعد إيقاف قيد الزمالك.. الدردير يستفز جمهور الأهلي بهذا المنشور

ترشيحاتنا

حماس

حماس تدعوا الوسطاء والدول الضامنة بالضغط على الاحتلال لوقف خروقاته

الانتخابات

رفع حالة الاستعداد القصوى بالإسكندرية حتى انتهاء الانتخابات

الدكتور محمد ممدوح

حقوق الإنسان: المخالفات الممنهجة اختفت في انتخابات الدوائر الملغاة

بالصور

الاستعلام عن المقبولين في تكافل وكرامة شهر ديسمبر.. الرابط والخطوات

استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة
استعلام تكافل وكرامة

محافظ الشرقية يحيل مدير مستشفى منيا القمح للتحقيق لعدم تواجده

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

رئيس الأركان يناقش مع قائد القيادة المركزية الأمريكية العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة
رئيس الأركان يلتقي قائد القيادة المركزية الأمريكية لبحث العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية
الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم حفل إنتهاء دورة تعايش طلبة جامعة القاهرة بالأكاديمية

فيديو

جنات

جنات: بناتي يتكلموا مصري.. ووالدتي وراء إتقانهم للهجة المغربيةl خاص

سيدة كوبري بشتيل

سرقة ولا تنكر.. لغز سقوط سيدة من أعلى دائري بشتيل يشعل السوشيال

وفاة يوسف محمد

من البطولة إلى القبر.. نهاية مؤلمة للسباح الناشئ يوسف محمد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. محمود جلال

د. محمود جلال يكتب: بناء اقتصاد يقوده الابتكار

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: في يوم التضامن العالمي .. هل انتصر العالم للشعب الفلسطيني؟!

محمد مندور

محمد مندور يكتب: عمان واستثمارات المستقبل

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: زواج على حافة الانهيار

المزيد