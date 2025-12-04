المستشار أحمد بنداري يطالب مسئول الانتخابات بالجيزة بتسهيل مهام المتابعين

أكد القاضي شريف العقبي، رئيس لجنة المتابعة بانتخابات الجيزة، أن الانتخابات تسير بشكل منتظم، وأن هناك أحد المرشحين بإمبابة توفى، واسمه سعيد عبد الواحد، وهو مرشح حزبي ورمزه الحوت.

في السياق نفسه، أكد المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه يطالب بالسماح لكل من يحمل تصريح متابعة الانتخابات بتسهيل المهام الخاصة به.

وأوضح أنه يطالب القاضي شريف العقبي بالتواصل مع مديرية الأمن وأن يكون هناك تسهيلات للصحفيين.

وأعلن المستشار أحمد بنداري، رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أنه تلقى رسالة تفيد بوفاة أحد المرشحين، بـ إمبابة واسمه سعيد عبد الواحد بقسم إمبابة، وهو مرشح حزبي ورمزه الحوت.

وأضاف رئيس الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، خلال متابعة العملية الانتخابية بجولة الإعادة باليوم الثاني، أن هناك متابعين لسير عملية الانتخابات.

وفي خدمة مميزة، نقدم بثا مباشرا لـ عقد الهيئة الوطنية للانتخابات مؤتمرا صحفيا لمتابعة سير العملية الانتخابية بالدوائر الملغاة من الجولة الأولى بالمرحلة الأولى لانتخابات النواب بالداخل باليوم الثاني.

وتابعت غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات، برئاسة المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة، اللجان الفرعية التي فتحت أبوابها داخل جمهورية مصر العربية للتصويت فى الـ 19 دائرة التى ألغتها الهيئة من المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب في 7 محافظات، اليوم الخميس، والإعادة بالدائرة الثانية بمركز إطسا بالفيوم، وذلك وفقا للجدول الزمنى المعلن، حيث يتم التصويت يومي أمس، الأربعاء، واليوم، الخميس، فى الداخل.

وأكدت الهيئة أنه على الناخبين فى الدوائر الـ19 التي ألغتها الهيئة يجب التوجه إلى اللجان اليوم من التاسعة صباحا وحتى الساعة التاسعة مساءً.

وتتمثل هذه الدوائر فى الآتي:

الدائرة الثامنة بمحافظة الجيزة - مركز إمبابة

الدائرة الأولى بمحافظة قنا - مركز قنا

الدائرة الثانية بمحافظة قنا - مركز قوص

الدائرة الثالثة بمحافظة قنا - مركز نجع حمادي

الدائرة الرابعة بمحافظة قنا - مركز أبوتشت

الدائرة الأولي بمحافظة سوهاج- مركز سوهاج

الدائرة الثانية بمحافظة سوهاج- مركز أخميم

الدائرة الثالثة بمحافظة سوهاج- مركز المراغة

الدائرة الرابعة بمحافظة سوهاج- مركز طهط

الدائرة الخامسة بمحافظة سوهاج- مركز جرجا

الدائرة السادسة بمحافظة سوهاج- مركز المنشاة

الدائرة الثامنة بمحافظة سوهاج- مركز دار السلام

الدائرة الأولى بمحافظة البحيرة - مركز دمنهور

الدائرة الثالثة بمحافظة البحيرة - مركز أبو حمص

الدائرة الثامنة بمحافظة البحيرة - مركز إيتاي البارود

الدائرة الثانية بمحافظة الإسكندرية - مركز الرمل أول

الدائرة الثالثة بمحافظة أسيوط - مركز الفتح

الدائرة الأولى بمحافظة الفيوم- مركز الفيوم

الدائرة الرابعة بمحافظة الفيوم- مركز إبشواي

والإعادة بين المرشحين في الدائرة الثانية مركز إطسا بمحافظة الفيوم.