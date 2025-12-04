اجتماع موسع داخل وزارة الإسكان لمُضاعفة مبيعات الوحدات وتعظيم العوائد | تفاصيل

عقد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا مع مسئولي شركة "سيتي إيدج" للتطوير العقاري، لمتابعة موقف التسويق والترويج والمبيعات لعددٍ من المشروعات، وموقف التشغيل، وذلك بحضور مسئولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في ضوء تعظيم الاستفادة من الاستثمارات التي يتم ضخها في المشروعات التنموية.

واستهل المهندس شريف الشربيني الاجتماع بالتأكيد على أن اللقاء يأتي في إطار المتابعة الدورية لموقف مبيعات وتسويق وتسليم الوحدات بالمشروعات المختلفة على مستوى المدن الجديدة، وأهمية زيادة عوامل الجذب والمحفزات للعملاء، سواء المستثمرين أو الأفراد، بالمدن الجديدة التي تنفذها الوزارة، فضلًا عن توفير مختلف الخدمات بشكل مستمر. وأشار إلى أن وزارة الإسكان قامت خلال الفترة الماضية بتنفيذ عددٍ كبيرٍ من الوحدات المتنوعة في عدد من المدن الجديدة، ومن ثم تم وضع خطط تسويقية لهذه الوحدات بمختلف المدن.

واستعرض وزير الإسكان معدلات المبيعات ببعض مشروعات هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة الماضية، وخطة الشركة للترويج والتسويق لعددٍ من المشروعات في مدينة العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة ومثلث ماسبيرو، سواء الوحدات السكنية أو التجارية أو الإدارية، مؤكدًا ضرورة متابعة تلك الخطط وتقييمها بشكل مستمر لتحقيق الأهداف المرجوة، وتعظيم الاستفادة من مخزون الوحدات لدى الهيئة، وزيادة العوائد المالية، ورفع معدلات تسليم الوحدات للحاجزين.

كما تابع الوزير الجهود المبذولة في عددٍ من المشروعات الفندقية بمدينة العلمين الجديدة، ومناطق ماسبيرو وسور مجرى العيون، ومنطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، ومدينة أسوان الجديدة.