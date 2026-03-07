إنبي يفوز على كهرباء الإسماعيلية بالدوري

حقق فريق إنبي الفوز على كهرباء الإسماعيلية بنتيجة 2-1، على ستاد الإسماعيلية في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وسجل هدفي إنبي أقطاي عبد الله وصلاح زايد في الدقيقتين 15 و87، بينما سجل هدف كهرباء الإسماعيلية علاء سليمان في الدقيقة 83 من انطلاق المباراة.

وبتلك النتيجة رفع إنبي رصيده للنقطة 27 ليحتل المركز الثامن بترتيب جدول الدوري الممتاز، بينام توقف رصيد كهرباء الإسماعيلية عند النقطة 16 ليحتل المركز الـ19.

تشكيل إنبي

أعلن الجهاز الفني لفريق إنبي بقيادة حمزة الجمل عن تشكيل فريقه لخوض مباراة كهرباء الإسماعيلية، على ستاد الإسماعيلية في الجولة الحادية والعشرين لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

جاء تشكيل إنبي كالتالي :

حراسة المرمى : عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع : مروان داود - أحمد كالوشا - أحمد صبيحة – هشام عادل.

خط الوسط: زياد كمال - محمد جولدي – عماد ميهوب.

خط الهجوم : حامد عبد الله - أقطاي عبد الله - محمد حتحوت.

وتواجد على مقاعد البدلاء، رضا السيد ومهاب سامي وسيد سعيد وصلاح زايد ومحمد شرقية وجربا سليماني وأحمد كفتة ومحمود كهربا وأحمد زكي.