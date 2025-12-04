العراق تدرج الحوثيين وحزب الله بقوائم الإرهاب وتجمد أموالهم في بغداد

نشرت الجريدة الرسمية العراقية قرار السلطات في بغداد بتجميد أموالا لجماعة حزب الله في لبنان والحوثيين في اليمن.



وقالت الجريدة الرسمية العراقية أن بغداد أدرجت "الحوثيين في اليمن" و"حزب الله في لبنان" على قوائم الإرهاب.

وفي سياق أخر ، أكد رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، أن التزام العراق بمواصلة تعزيز الشراكة مع ألمانيا، ولاسيما في مجالات الأمن والهجرة والتعاون الاقتصادي والاستثماري.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن السوداني استقبل سفير ألمانيا الجديد لدى العراق دانييل كريبر، وعبّر رئيس الوزراء عن ترحيبه بالسفير، متمنياً له التوفيق في مهامه وبما يسهم في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون بين البلدين الصديقين، والعمل على تنميتها في مختلف القطاعات لتحقيق التنمية المستدامة.

وأشار السوداني، إلى التزام العراق بمواصلة تعزيز الشراكة مع ألمانيا، ولاسيما في مجالات الأمن والهجرة والتعاون الاقتصادي والاستثماري والتغير المناخي، مع التركيز على قطاعات الصناعة والتكنولوجيا والطاقة.

ونوه بأن العراق ينعم بالأمن والاستقرار ودوره محوري ومهم في المنطقة، مبيناً أن "الانتخابات النيابية التي جرت بسلاسة وشفافية عكست مدى ترسيخ التجربة الديمقراطية، خصوصاً في ظل المشاركة الشعبية الواسعة، وهي دليل على ثقة الشعب العراقي بالعملية السياسية".

من جانبه، هنأ السفير الألماني، رئيس مجلس الوزراء، بنجاح إجراء الانتخابات النيابية، كما أشاد بجهوده في إبعاد العراق عن ساحة الصراع والأزمات في المنطقة، مشيرا إلى أن وفدا اقتصاديا ألمانيّاً سيزور العراق العام المقبل؛ لبحث سبل تعزيز التعاون والمضي نحو تحقيق التنمية والازدهار.