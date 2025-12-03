اجتماع الناقورة.. تأكيد إسرائيلي على إلزامية نزع سلاح حزب الله

أعلن مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن اجتماعاً عقد في بلدة الناقورة جنوب لبنان جرى "في أجواء طيبة وإيجابية"، وجمع نائب رئيس قسم السياسات الخارجية في مجلس الأمن القومي الإسرائيلي مع المبعوثة الأمريكية لشؤون لبنان مورغان أورتاجوس، إلى جانب ممثلين لبنانيين.

وجاء في بيان المكتب أن اللقاء يأتي ضمن إطار الحوار الأمني المتواصل بين الولايات المتحدة وإسرائيل ولبنان، مشيراً إلى أنه تم خلاله تبادل أفكار حول سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المحتمل بين الجانبين الإسرائيلي واللبناني.

وأكد البيان أن الوفد الإسرائيلي شدد خلال الاجتماع على أن "نزع سلاح حزب الله شرط إلزامي ولا يرتبط بأي مباحثات تتعلق بالتعاون الاقتصادي"، لافتاً إلى اتفاق الأطراف المشاركة على مواصلة قنوات الحوار.

وفي المقابل، جدد رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام موقف بلاده الرافض لاعتبار المحادثات الجارية في إطار لجنة وقف إطلاق النار على الحدود الجنوبية مفاوضات سلام مع إسرائيل، مؤكداً أن «أي تطبيع مرتبط بالتزام إسرائيل بمبادرة السلام العربية لعام 2002".

ولفت سلام إلى أن استكمال السيادة اللبنانية مرتبط بانسحاب إسرائيل من كافة الأراضي اللبنانية المحتلة، مشدداً على أن "المرحلة الأولى من حصر السلاح بيد الدولة لا تكتمل إلا بإنهاء الاحتلال".