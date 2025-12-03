قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
لبنان يعين مبعوثًا لقيادة وفده في لجنة مراقبة الهدنة مع الاحتلال

دبابات إسرائيلية تعود من لبنان العام الماضي
محمد على

أعلن لبنان اليوم "الأربعاء"، عن تعيين أحد الشخصيات المدنية لقيادة وفد بلاده إلى الهيئة المشرفة على وقف إطلاق النار مع الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بناءً على طلب من الولايات المتحدة.

وحتى الآن، أصر لبنان، الذي لا يعترف بإسرائيل، على إبقاء ضابط عسكري في هذا المنصب.

وتجنب الممثلون العسكريون اللبنانيون أي اتصال مباشر مع الوفد الإسرائيلي.

ويأتي تعيين مدني بعد أن أعلن لبنان استعداده للمفاوضات مع إسرائيل.

في الوقت نفسه، كثّفت إسرائيل غاراتها على لبنان، ويزعم جيش الاحتلال الإسرائيلي إنها تستهدف في معظمها حزب الله، رغم اتفاق وقف إطلاق النار المتفق عليه في نوفمبر 2024.

 كثّفت إسرائيل غاراتها على لبنان

وصرحت المتحدثة باسم الرئاسة، نجاة شرف الدين، بأن "الرئيس جوزيف عون قرر تعيين السفير السابق سيمون كرم لقيادة الوفد اللبناني".

وأضافت أن القرار جاء بناءً على طلب أمريكي، و"بعد إبلاغه بموافقة إسرائيل على ضمّ عضو غير عسكري إلى وفدها".

وأرسلت إسرائيل قوات إلى لبنان في عدة مناسبات، ولا تزال العلاقات بين البلدين حساسة للغاية ومتوترة.

وقلبت الحرب الأخيرة بين إسرائيل وحزب الله، المدعوم من إيران، المشهد السياسي اللبناني رأسًا على عقب، إذ أضعفت الجماعة المسلحة بشكل كبير، وقلصت قبضتها على السلطة.

وتضغط الولايات المتحدة أيضًا على الحكومة اللبنانية لنزع سلاح حزب الله بسرعة، وتدفع باتجاه مفاوضات مباشرة بين لبنان وإسرائيل.

 وصرحت شرف الدين بأن الاجتماع المقبل لهيئة الرقابة، التي تضم أيضًا ممثلين من الولايات المتحدة وفرنسا والأمم المتحدة، سيعقد غدا الخميس.

