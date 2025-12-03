بسبب معاكسة فتاة.. مشاجرة بالأسلحة البيضاء في عابدين

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط طرفى مشاجرة بإستخدام الأسلحة البيضاء بالقاهرة.

تبلغ لقسم شرطة عابدين بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بين بعض الأشخاص بدائرة القسم.

بالفحص تبين حدوثها بين طرف أول (5 أشخاص "أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول " 2 منهم مصابين بسحجات) وطرف ثان (4 أشخاص "3 منهم مصابين بكدمات وجروح ") ، بسبب قيام أحد أفراد الطرف الثانى بمعاكسة إحدى الفتيات تعدوا خلالها على بعضهم بإستخدام الأسلحة البيضاء ، مما أدى لحدوث إصابتهم المنوه عنها .

أمكن ضبط طرفى المشاجرة وبحوزتهم (2 قطعة سلاح أبيض) وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكابهم الواقعة على النحو المشار إلية لذات الخلافات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.