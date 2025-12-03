إهمال لا يمكن تبريره.. شوبير يفتح النار على نادي الزهور بعد وفاة لاعب السباحة

علق الإعلامي أحمد شوبير ، على واقعة وفاة السباح الصغير يوسف محمد لاعب نادي الزهور تحت 12 سنة، خلال مشاركته في بطولة الجمهورية المقامة باستاد القاهرة، موجهًا انتقادات حادة للمسؤولين عن الحدث، مؤكدًا أن ما حدث لا يمكن تبريره أو الاستهانة به، في ظل حالة الحزن التي سيطرت على الرياضة المصرية بالكامل بعد وفاة السباح الصغير.

قال شوبير في تصريحات إذاعية، أن ما حدث يمثل صدمة كبيرة لكل أسرة مصرية يشارك أبنائها في الأنشطة الرياضية، مؤكدًا أن أولياء الأمور لا يمكن أن يفعلوا أكثر مما يفعلونه الآن: «أولياء الأمور يعملوا إيه أكتر من إنهم يرسلوا أولادهم يلعبوا رياضة؟ الأمهات بتتعب مع أولادهم في التمرين، وبيكونوا طايرين من الفرحة لما يشوفوا ابنهم ناجح».

وأوضح شوبير ، أن يوسف لم يكن مجرد مشارك، بل لاعب مميز يحقق مراكز متقدمة: «يوسف تحت 12 سنة، مشارك في البطولة، وبيحقق مراكز.. وفجأة جاتله حالة إغماء وفضل في الميه، ومحدش حس بيه لا رجال إسعاف، ولا إنقاذ، ولا مدربين، ولا مراقبين».

شوبير يطالب بمحاسبة المسؤولين عن الواقعة

وجه شوبير ، انتقادات واضحة لمحاولات التبرير المتوقعة من بعض المسؤولين عن الواقعة الأليمة، قائلًا: «طبعًا هيطلعوا يقولوا اتحركنا بعد 30 ثانية.. هنشوف ناس بتبرّأ نفسها، وفي الآخر هنطلع إحنا الغلطانين.. دي أقدار ودي أعمار، لكن لازم نعمل بالأسباب».

وأشار إلى أن ما حدث لا يمكن التغاضي عنه، خاصة أن الواقعة حدثت داخل حمام سباحة مغلق وواضح للجميع: «ده حمام سباحة.. الدنيا مقفولة وملمومة وباينة قدام الكل، الولد لما وصل للمستشفى كان قاطع النفس».

وطالب شوبير ، بشكل صريح بضرورة محاسبة المقصرين في الواقعة، وعدم السماح بمرور الأمر دون تحقيق جاد: «يا ريت يتجازوا المقصرين، لأننا هنلاقي اللي بيقنعونا إنهم عملوا اللي عليهم، مع إن اللي حصل ما يرضيش حد»، مضيفا أن ما جرى يتطلب تدخلًا عاجلًا من الجهات المسؤولة والاتحاد، لضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث.