أخبار البلد

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

تستمر فعاليات اليوم الثالث من النسخة الرابعة لمعرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2025 والذي يقام في الفترة من الأول حتى الرابع من ديسمبر بأرض المعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس.

وتفقد "صدى البلد" الجناح الإماراتي بالمعرض، حيث شاركت دولة الإمارات بجناح مميز في إيدكس 2025، يضم 7 جهات وطنية رائدة في قطاع الصناعات الدفاعية والخدمات المتقدمة، تشمل مجلس التوازن للتمكين الدفاعي، ومجموعة إيدج، ومجموعة كالدس القابضة، وشركة جال للخدمات اللوجستية العالمية للفضاء والطيران، إضافة إلى شركة أمرك المركز العسكري المتطور للصيانة والإصلاح والعمرة، إلى جانب مجلة الجندي، الدورية الرسمية للقوات المسلحة الإماراتية، ومجموعة أدنيك، الجهة المنظمة للجناح الإماراتي، بشكل يعكس حرص دولة الإمارات على تعزيز التعاون الدولي وتطوير منظومة الصناعات الدفاعية المتقدمة.

وعرضت الشركات المشاركة في الجناح الإماراتي أحدث حلول الدفاع والأمن، حيث استعرضت مجموعة إيدج إحدى أبرز المجموعات العالمية في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع، مجموعة واسعة من الحلول المبتكرة عبر خمسة قطاعات رئيسية تشمل الذخائر الموجهة بدقة، والمنصات البحرية، إضافة للمنصات الجوية ذاتية التشغيل، إلى جانب الأسلحة والذخائر، والاتصالات الآمنة.

فيما عرضت مجموعة كالدس القابضة أحدث منتجاتها وتقنياتها الدفاعية المطورة والمصنّعة بالكامل في دولة الإمارات، من خلال ثلاث مجموعات متكاملة تضم: الفضاء، والأنظمة الأرضية، والصواريخ وأنظمة الدفاع، ومن أبرز المعروضات مركبة الدعم القتالي المدرعة /MATV/ المزودة بمنصة إطلاق الصواريخ /AlHeda/، والتي تمثل نقلة نوعية في حلول الدعم القتالي.

مشاركة جناح الإمارات يأتي بدعم من مجلس التوازن للتمكين الدفاعي وبالتعاون مع وزارة الدفاع في دولة الإمارات وبتنظيم مجموعة أدنيك.

ويشارك في معرض إيديكس 2025 نحو 500 شركة عالمية في مجال التسليح والأمن وبحضور أكثر من 100 وفد عسكري و25 جناح دولي ومشاركة أكثر من 100 دولي في المعرض الذي يعد من أبرز الفعاليات الدفاعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويضم إيديكس 2025 عدد من كبرى الشركات المتخصصة فى جميع المجالات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن وعلى رأسها المركبات البرية والدفاع الجوي والدفاع الساحلي وبناء السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبرانى وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوي والإتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة البحث والإنقاذ وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب والمحاكاة وغيرها من الأسلحة مما يوفر فرصة للإطلاع على أحدث الإبتكارات فى مختلف المجالات من خلال المعرض.

معرض إيديكس 2025 معرض إيديكس إيديكس إيديكس 2025 الإمارات جناح الإمارات بمعرض إيديكس القوات المسلحة

صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة.. طرق سهلة ونتائج مضمونة

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة
كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة طرق سهلة ونتائج مضمونة

