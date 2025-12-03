قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
استخراج شهادة الجيش من المنزل 2025..الخطوات والرسوم
جنات: لو عرضت عليّ تقديم سيرة وردة أو شادية لن أرفض رغم النقد المتوقع
رسالة عاجلة من الوطنية للانتخابات لمسؤولي اللجان بشأن الصحفيين
رؤساء اللجان: الأمور تسير بشكل طبيعي وانتظام كامل في سير العملية الانتخابية
أحمد بنداري: محافظة سوهاج شهدت كثافة انتخابية بالخارج ونتابع بالداخل
صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور
مدير أمن أسيوط يتفقد التمركزات الأمنية بمحيط اللجان الانتخابية
حماة الوطن يتابع التصويت في الدوائر الملغاة من المرحلة الأولى لانتخابات النواب
ارتفاع جماعي يعيد الزخم للبورصة المصرية في مستهل جلسة الأربعاء
بث مباشر.. الهيئة الوطنية للانتخابات تعقد مؤتمرا صحفيا
لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور
الوطنية للانتخابات تتابع لجان التصويت بـ20 دائرة بإعادة انتخابات المرحلة الأولى بمجلس النواب
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

جنات: لو عرضت عليّ تقديم سيرة وردة أو شادية لن أرفض رغم النقد المتوقع

جنات
جنات
أحمد البهى

كشفت الفنانة جنات عن موقفها من تقديم أعمال السير الذاتية في حال عرض عمل ينتمي لتلك النوعية عليها.

وقالت جنات في تصريحات خاصة لصدي البلد: أكيد هخاف لكن مش هقدر أرفض، تخيل لو اتعرض عليا تقديم السيرة الذاتية لوردة او شادية، طبعا هعملها، رغم إن هيكون في نقد كبير جدًا، لأني مش ممثلة محترفة، ولكن هوافق .


يذكر أن جنات طرحت ألبوم بعنوان "ألوم على مين" خلال الفترة الأخيرة، وضم عدة أغانى منها أغنية "ألوم على مين"  كلمات: أدهم معتز، ألحان: تيام علي، توزيع: يوسف حسين، وأغنية "النص اللي يخص" كلمات: سيد حسن، ألحان: محمود أنور، توزيع: يوسف حسين، وأغنية "مبسوطين" كلمات: عليم، ألحان: إسلام رفعت، توزيع: يوسف حسين، وأغنية "يما قالولي" كلمات: ملاك عادل، ألحان: مدين، توزيع: يوسف حسين، واغنية "توبة" كلمات: عمرو المصري، ألحان: عمرو الشاذلي، توزيع: محمد مجدي، وأغنية "أشيك واحدة" كلمات: عليم، ألحان: إسلام رفعت، توزيع: يوسف حسين، وأغنية "من الليلة" كلمات: محب غبور، ألحان: بلال محمد، توزيع: يوسف حسين، بالإضافة إلى 3 أغنيات أخرى.

الفنانة جنات شادية وردة جنات

صورايخ ودبابات ومسيرات في جناح باكستان بمعرض إيديكس 2025 .. صور

لأول مرة| روسيا تعرض صواريخ S400 وأحدث طائرتها المقاتلة في معرض إيديكس 2025.. صور

كيف تنقذين الأكلة عندما يقع منك الملح زيادة.. طرق سهلة ونتائج مضمونة

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

جناح دولة الإمارات في معرض إيديكس 2025

مسيرات ومدرعات وصواريخ تعمل بالذكاء الاصطناعي في جناح الإمارات بمعرض إيديكس 2025.. صور

