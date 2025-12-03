جنات: لو عرضت عليّ تقديم سيرة وردة أو شادية لن أرفض رغم النقد المتوقع

كشفت الفنانة جنات عن موقفها من تقديم أعمال السير الذاتية في حال عرض عمل ينتمي لتلك النوعية عليها.

وقالت جنات في تصريحات خاصة لصدي البلد: أكيد هخاف لكن مش هقدر أرفض، تخيل لو اتعرض عليا تقديم السيرة الذاتية لوردة او شادية، طبعا هعملها، رغم إن هيكون في نقد كبير جدًا، لأني مش ممثلة محترفة، ولكن هوافق .



يذكر أن جنات طرحت ألبوم بعنوان "ألوم على مين" خلال الفترة الأخيرة، وضم عدة أغانى منها أغنية "ألوم على مين" كلمات: أدهم معتز، ألحان: تيام علي، توزيع: يوسف حسين، وأغنية "النص اللي يخص" كلمات: سيد حسن، ألحان: محمود أنور، توزيع: يوسف حسين، وأغنية "مبسوطين" كلمات: عليم، ألحان: إسلام رفعت، توزيع: يوسف حسين، وأغنية "يما قالولي" كلمات: ملاك عادل، ألحان: مدين، توزيع: يوسف حسين، واغنية "توبة" كلمات: عمرو المصري، ألحان: عمرو الشاذلي، توزيع: محمد مجدي، وأغنية "أشيك واحدة" كلمات: عليم، ألحان: إسلام رفعت، توزيع: يوسف حسين، وأغنية "من الليلة" كلمات: محب غبور، ألحان: بلال محمد، توزيع: يوسف حسين، بالإضافة إلى 3 أغنيات أخرى.