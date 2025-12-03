نتنياهو يكلف وفدا إسرائيليا بلقاء مسؤولين لبنانيين

كلف رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بإيفاد فريق إسرائيلي للقاء مسؤولين حكوميين لبنانيين، فيما أعلنت الرئاسة اللبنانية أن الرئيس جوزيف عون كلف السفير السابق سيمون كرم بتمثيل لبنان في اجتماع لجنة الإشراف على وقف إطلاق النار بين لبنان وإسرائيل.

ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي اليوم "الأربعاء" أن نتنياهو كلف القائم بأعمال رئيس مجلس الأمن القومي جيل رايش، بإرسال ممثل للقاء مسؤولين حكوميين واقتصاديين في لبنان.

ووفقا لمكتبه، تمثل هذه الخطوة الأولى من نوعها لترسيخ أسس العلاقات الاقتصادية والتعاون بين إسرائيل ولبنان.

من جانبها، أعلنت الناطقة الرسمية باسم الرئاسة اللبنانية نجاة شرف الدين، بتكليف السفير السابق المحامي سيمون كرم، ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية للبنان، المنشأة بموجب "إعلان وقف الأعمال العدائية"، المقررة اليوم 3 ديسمبر 2025، في الناقورة".

وأفادت الناطقة - في بيان للرئاسة اليوم، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية - بأنه التزاما لقسمه الدستوري، وعملا بصلاحياته الدستورية، من أجل الدفاع عن سيادة لبنان وسلامة أراضيه ومصالحه العليا، وتجاوبا مع المساعي من حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تتولى رئاسة اللجنة، وبعد الاطلاع من الجانب الأمريكي، على موافقة الطرف الإسرائيلي ضم عضو غير عسكري إلى وفده المشارك في اللجنة المذكورة، وبعد التنسيق والتشاور مع رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، ورئيس الحكومة اللبناني نواف سلام، قرر الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون، تكليف السفير السابق المحامي سيمون كرم، ترؤس الوفد اللبناني إلى اجتماعات اللجنة التقنية العسكرية.