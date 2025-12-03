بعد تطبيقها بالبحيرة والقاهرة.. إجراءات مكافحة فيروس ماربورج تصل مدارس الجيزة

قررت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، تعميم تعليمات عاجلة لجميع المدارس ، للوقاية من الأمراض الفيروسية وعلى وجه الخصوص فيروس ماربورج ، وقد شملت هذه التعليمات ما يلي :

إرشادات عامة للوقاية داخل المدرسة

التنبيه على الطلاب بغسل اليدين بالماء والصابون جيداً قبل وبعد الطعام وبعد اللعب واستخدام دورات المياه .

عدم مشاركة الأدوات الشخصية مع الزملاء زجاجات المياه المناديل ، الأقلام ......... الخ )

الإلتزام بالنظافة الشخصية واستخدام المناديل عند السعال أو العطس والتخلص منها فورا .

تطهير الأسطح المشتركة في الفصول خاصة المقابض والطاولات وأجهزة الكمبيوتر بشكل يومي

منع الإحتكاك المباشر مع أي شخص يعاني من حرارة شديدة أو فئ أو إسهال حاد لحين توقيع الكشف وتقييم الحالة وفقاً لتعليمات الطبيب.

التأكد من التهوية الجيدة داخل الفصول وفتح النوافذ خلال اليوم الدراسي .



وأكدت مديرية التربية والتعليم بالجيزة، أنه في حالة ظهور أى عرض من الأعراض الآتية يتم إبلاغ ولي الأمر والزائرة الصحية ووضع الحالة في غرفة العزل ، لحين الإطمئنان على الحالة ولا يعود الي المدرسة إلا بعد التأكد من سلامته الصحية والأعراض كالآتي:

ارتفاع شديد ومفاجئ في درجة الحرارة

صداع قوي و مستمر

آلام حادة في البطن أو العضلات

ضعف شديد وإرهاق غير طبيعي

نزيف من الأنف أو اللثة

إسهال

كما شددت مديرية التربية والتعليم بالجيزة ، على أن ظهور هذه الأعراض لا يعني بالضرورة الإصابة لكنها مؤشرات تحتاج إلى تقييم من الطبيب المختص حرصاً على صحة وسلامة الجميع .

الإجراءات التي تتخذها المدرسة في حالة ظهور هذه الأعراض

الإتصال الفوري بولي الأمر لاستلام الطالب

تطهير مكان جلوس الطالب

متابعة الحالة المشتبه فيها والتأكد من حالته الصحية قبل العودة الى المدرسة .

رفع تقرير يومي للإدارة التعليمية ، إدارة الأزمات للمتابعة وحفاظا على صحة وسلامة الجميع .

جدير بالذكر أنه كانت قد قررت أيضا مديريات التربية والتعليم بمحافظت القاهرة والبحيرة ، اتخاذ اجراءات عاجلة استباقية لحماية الطلاب و وقايتهم من الأمراض والفيروسات المتوقعة ومنها فيروس ماربورج (Marburg Virus) والذي يتسبب في ارتفاع درجة الحرارة ، والرعشة، والتهاب العينين والأذن، والإلتهاب الرئوي أو الشعبي، وذلك حفاظا على الصحة العامة للطلاب بجميع المراحل التعليمية.

التعليم تنفي رفع الغياب بالمدارس وتحويل الدراسة لأونلاين لحماية الطلاب من فيروس ماربورج



وكانت حالة من الجدل انتشرت مؤخرا بعد انتشار أنباء تزعم صدور قرار رسمي من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ينص على رفع الغياب في المدارس و تحويل الدراسة لأونلاين قريبا لحماية الطلاب من الأمراض الفيروسية ، وخاصةً فيروس ماربورج المنتشر حالياً في إثيوبيا.

من جانبها نفت وزارة التربية والتعليم بشكل قاطع كل ما يقال بشأن رفع الغياب في المدارس و تحويل الدراسة لأونلاين قريبا لحماية الطلاب من الأمراض الفيروسية ، وخاصةً فيروس ماربورج المنتشر حالياً في إثيوبيا.

وقال مصدر مسئول بوزارة التربية أن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لم يصدر أي قرارات تنص على رفع الغياب في المدارس و تحويل الدراسة لأونلاين قريبا لحماية الطلاب من الأمراض الفيروسية ، وخاصةً فيروس ماربورج المنتشر حالياً في إثيوبيا.

كما نفى المصدر ظهور حالات حالات فيروس ماربورج في المدارس

ومن جانبها حرصت مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة على حسم الجدل حيث أصدرت بيانا رسميا عاجلا نص على ما يلي :

في ضوء المنشور الصادر من مديرية التربية والتعليم بالبحيرة بشأن الأمراض الفيروسية والوقاية منها وما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوصه، تود المديرية التأكيد على أن المنشور يتضمن مجرد اجراءات وقائية روتينية وتعليمات عامة تصدر بشكل دوري، وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة.

وأكدت مديرية التربية والتعليم بالبحيرة أنها لم يرد إليها أي بلاغات تتعلق بوجود إصابات بالفيروس التنفسي داخل أي مدرسة وأن الوضع الصحي مستقر داخل مدارس المحافظة.