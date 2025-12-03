أعلنت وزارة الدفاع الروسية نجاح القوات المسلحة الروسية تحرر بلدة تشيرفونوي في منطقة زابوروجيه.

وقالت الدفاع الروسية في بيان : وحدات مجموعة قوات "ألشمال" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 170 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأضافت الدفاع الروسية: أسطول البحر الأسود دمر زورقين أوكرانيين مسيرين في شمال غرب البحر الأسود.

وتابعت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الشرق" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 235 عسكريا ودبابة خلال الـ24 ساعة الماضية.

وزادت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "الغرب" حسنت من مواقعها التكتيكية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 220 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأكملت الدفاع الروسية: وحدات مجموعة قوات "المركز" حسنت من مواقعها بطول الجبهة الأمامية، وكبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت ما يصل إلى 430 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتابعت الوزارة الروسية: وحدات مجموعة قوات "دنيبر" كبدت القوات المسلحة الأوكرانية خسائر بلغت أكثر من 65 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأتمت الدفاع الروسية بيانها : وحدات مجموعة قوات "الجنوب" حسنت من مواقعها بطول الجبهة الأمامية، وألحقت هزائم بالقوات المسلحة الأوكرانية، وكبدتها خسائر بلغت ما يصل إلى 140 عسكريا خلال الـ24 ساعة الماضية.