سفارة ألمانيا بالقاهرة: مصر شريك استراتيجي نحرص على تعزيز التعاون معها

أكدت سفارة ألمانيا بالقاهرة أن مصر تعد شريكًا استراتيجيًا نحرص على تعزيز التعاون معها.

وأضاف أنه تم اليوم الاتفاق على إقامة حوار استراتيجي منتظم على مستوى وزيري الخارجية، وذلك خلال زيارة وزير الخارجية بدر عبد العاطي لبرلين .



وذكر بيان السفارة علي موقع التواصل الاجتماعي ( الفيس بوك ) اليوم أن مصر تضطلع بدور محوري في الوساطة وتعزيز الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.. مقدما الشكر لمصر على استعدادها لاستضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة .



وأكدت أن ألمانيا استمرار جاهزيتها للمساهمة الفاعلة في هذا المسار موضحا أن برلين تعمل بشكل مكثّف على التوصل إلى وقف لإطلاق النار في السودان، بما يضمن التزام جميع الأطراف به.