أسعار الذهب في مصر اليوم الأربعاء 3-12-2025
الفيروسات التنفسية.. أسباب الدور المنتشر حاليًا وكيف تحمي نفسك منه؟
أسعار الأسماك اليوم الأربعاء 3-12-2025
استخراج معلقة شاي ابتلعتها سيدة مسنة في المنوفية
وزيرة التضامن توجه بصرف مساعدات مالية لأسر ضحايا حريق سوق الخواجات بالمنصورة
خبير تربوي يكشف جوانب مشتركة بين حادثتي مدرستي سيدز والإسكندرية الدولية
السيدة انتصار السيسي: وجود أصحاب الهمم يضيف قيمًا وإنسانية وجمالًا لا يُقدّر بثمن
الأنباء اللبنانية: مسيرات الاحتلال تحلق على ارتفاع منخفض فوق بيروت وضواحيها
الرئاسة الفلسطينية: لا استقرار بالمنطقة دون قيام دولة فلسطينية وفق الشرعية الدولية
موعد مباراة بيراميدز أمام كهرباء الإسماعيلية في الدوري المصري
احذر.. العبث بمعدات السكة الحديد يعرضك للحبس وغرامة 20 ألف جنيه
أخبار البلد

كوريا الجنوبية تعرض المدفع K9 والطائرة FA50 خلال جناحها بمعرض إيديكس 2025

محمد إبراهيم

تستمر فعاليات اليوم الثالث من النسخة الرابعة لمعرض الصناعات الدفاعية الدولية إيديكس 2025 والذي يقام في الفترة من الأول حتى الرابع من ديسمبر بأرض المعارض الدولية بمنطقة التجمع الخامس.

وكان لـ "صدى البلد" جولة داخل الجناح الكوري الجنوبي في معرض إيديكس 2025، حيث شاركت كبرى الشركات والمؤساسات الصناعية الدفاعية الكورية الجنوبية بمنتجات متميزة في المعرض، وقامت بعرض أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا الصناعات العسكرية والتسليح والدفاع.

البداية كانت مع شركة الدفاع الكورية الجنوبية "هانوا إيروسبيس" والتي عرضت مدفع الهاوتزر "كيه 9" بالإضافة الى قذائفه، كذلك قاذفة الصواريخ المتعددة "تشونمو"، كما عرضت الشركة في الجناح الخاص بها وحدات صاروخية فعلية لنظام قاذفات الصواريخ المتعددة "تشونمو"، بما في ذلك الصواريخ الباليستية المضادة للسفن (ASBM) المصممة لضرب الأهداف البحرية المتحركة.

إلى جانب ذلك، عرضت الشركة الكورية نظام الصواريخ أرض-جو بعيد المدى (L-SAM) ونظام مضاد للطائرات المسيرة في جناح الشركة، كذلك الصواريخ الباليستية المضادة للسفن (ASBM) المصممة لضرب الأهداف البحرية المتحركة.

كما عرضت شركة KAI الكورية الجنوبية المتخصصة في مجال الطائرات المقاتلة بأنواعها والهليكوبتر نماذج للطائرات الخاصة بها ومن ضمنها الطائرة FA50.

ويشارك في معرض إيديكس 2025 نحو 500 شركة عالمية في مجال التسليح والأمن وبحضور أكثر من 100 وفد عسكري و25 جناح دولي ومشاركة أكثر من 100 دولي في المعرض الذي يعد من أبرز الفعاليات الدفاعية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويضم إيديكس 2025 عدد من كبرى الشركات المتخصصة فى جميع المجالات المتعلقة بأنظمة الدفاع والأمن وعلى رأسها المركبات البرية والدفاع الجوي والدفاع الساحلي وبناء السفن والصيانة والإصلاح والأمن السيبرانى وأنظمة الصواريخ والأنظمة الذاتية وغير المأهولة والقفز بالمظلات والإنزال الجوي والإتصال عبر الأقمار الصناعية وأنظمة البحث والإنقاذ وأنظمة المراقبة والمعدات التكتيكية ومعدات التدريب والمحاكاة وغيرها من الأسلحة مما يوفر فرصة للإطلاع على أحدث الإبتكارات فى مختلف المجالات من خلال المعرض.

