أعراض غير متوقعة تكشف سرطان الغدة الدرقية

تعتمد أعراض قصور الدرقية على مدى شدة الحالة وعادة ما تبدأ المشكلات في الظهور ببطء، وغالبًا ما تستغرق عدة سنوات.

في البداية قد تلاحظ بالكاد أعراض قصور الدرقية، مثل الإرهاق وزيادة الوزن وربما تعتقد أن هذا جزء مما يحدث مع التقدم في السن ولكن مع استمرار تباطؤ عملية الأيض، قد تظهر عليك مشكلات أكثر وضوحًا.

أعراض الغدة الدرقية

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك تشمل أعراض قصور الدرقية ما يلي:

الشعور بالتعب.

زيادة الحساسية تجاه البرودة.

الإمساك.

جفاف الجلد.

زيادة الوزن.

انتفاخ الوجه.

خشونة الصوت.

خشونة الشعر والجلد.

ضعف العضلات.

أوجاع العضلات وآلامها وتيبُّسها.

غزارة نزف أكثر من المعتاد في دورات الحيض أو عدم انتظامها.

ترقق الشعر.

بُطء سرعة ضربات القلب أو ما يُعرف ببطء القلب.

الاكتئاب.

مشكلات الذاكرة.