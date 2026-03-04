قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
البيت الأبيض: لا نخطط لعملية برية في إيران حاليا
هدف ميسي في مرمى الأهلي يحصد جائزة الأفضل بالجولة 20
الزمالك يطير إلى الكونغو بطائرة خاصة لمواجهة أوتوهو في الكونفيدرالية
ليفربول يعلن تعديل موعد مواجهتي فولهام وإيفرتون في الدوري الإنجليزي
النهاردة كام رمضان.. وموعد عيد الفطر 2026 في مصر
وزير خارجية لبنان لنظيره الإماراتي: نستنكر الاعتداءات على بلادكم.. ونقف إلى جانبكم
أستاذ هندسة بترول: خط سوميد يمكنه استقبال 7 مليون برميل نفط من السعودية لنقله إلى البحر المتوسط
ترامب: كل من يُريد أن يصبح زعيمًا لإيران ينتهي به المطاف «ميتًا»
أحمد موسى: أي جنيه البلد صرفته من 2014 وحتى الآن راح في مكانه الصحيح | فيديو
بين الهبوط والارتفاع.. مصير أسعار الذهب في ظل الحرب الدائرة
ماكرون يحذر نتنياهو من عملية برية في لبنان ويدعو حزب الله لوقف الهجمات
مرأة ومنوعات

أعراض غير متوقعة تكشف سرطان الغدة الدرقية

الغدة الدرقية
الغدة الدرقية
اسماء محمد

تعتمد أعراض قصور الدرقية على مدى شدة الحالة وعادة ما تبدأ المشكلات في الظهور ببطء، وغالبًا ما تستغرق عدة سنوات.

في البداية قد تلاحظ بالكاد أعراض قصور الدرقية، مثل الإرهاق وزيادة الوزن وربما تعتقد أن هذا جزء مما يحدث مع التقدم في السن ولكن مع استمرار تباطؤ عملية الأيض، قد تظهر عليك مشكلات أكثر وضوحًا.

أعراض الغدة الدرقية 

ووفقا لما جاء في موقع كيلافند كلينك تشمل أعراض قصور الدرقية ما يلي:

الشعور بالتعب.
زيادة الحساسية تجاه البرودة.
الإمساك.
جفاف الجلد.
زيادة الوزن.
انتفاخ الوجه.
خشونة الصوت.
خشونة الشعر والجلد.
ضعف العضلات.
أوجاع العضلات وآلامها وتيبُّسها.
غزارة نزف أكثر من المعتاد في دورات الحيض أو عدم انتظامها.
ترقق الشعر.
بُطء سرعة ضربات القلب أو ما يُعرف ببطء القلب.
الاكتئاب.
مشكلات الذاكرة.

الغدة الدرقية أعراض الغدة الدرقية علامات الغدة الدرقية اعراض سرطان الغدة الدرقية سرطان الغدة الدرقية

سعر الجنيه الذهب

أكثر من 2000 جنيه تراجع| هبوط كبير في سعر الجنيه الذهب.. وعيار 21 الآن مفاجأة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

3000 جنيه لكل فرد بالبطاقة.. شروط صرف منحة رمضان والعيد للعمالة غير المنتظمة

منحة التموين

800 جنيه لكل بطاقة.. كيف تحصل على منحة التموين الجديدة؟

الإيجار القديم

تعهد من الحكومة للمستأجرين.. آخر موعد لانتهاء الحصول على وحدات بديلة لـ الإيجار القديم

علم مصر

مصر آمنة.. أمريكا وكندا وأيرلندا تبقي على إرشادات السفر للقاهرة دون تغيير

تأثير الحرب على الجنيه المصري

ارتفاع الدولار والذهب لهذه القيمة.. توقعات الخبراء لتأثير حرب إيران على مصر

حالة الطقس

بين دفء النهار وصقيع الفجر.. الأرصاد تصدر تحذيرا من تقلبات طقس الخميس

موعد أذان المغرب

النهارده كام رمضان؟.. موعد أذان المغرب وحكم إخراج زكاة الفطر نقدًا

شيكابالا

الأسطورة.. الغندور يهنئ شيكابالا بعيد ميلاده

مانشستر يونايتد

إيقاف لاعب مانشستر يونايتد بسبب إهانة معادية للمثليين

مانشستر سيتي

مانشستر سيتي يتقدم بهدف في الشوط الأول على نوتنجهام

بدون تكاليف.. طريقة عمل القرص الفلاحي الطرية بعجينة هشة

تعرف على أول 5 سيارات ترفع أسعارها في السوق المصري

لوك جذاب.. داليا مصطفى تخطف الأنظار بظهورها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

رمال باها

رمال باها 2026.. انطلاقة قوية لموسم الراليات المصري من قلب الصحراء الغربية

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن

الداخلية تكشف حقيقة فيديو التعدي على مواطن من أهل طليقته بالقاهرة

ألفت إمام

لو رجع الزمن هدرس قانون.. ألفت إمام تكشف أسرار أزماتها وتجربة الزوجة الثانية

عبلة كامل

رفضت كتابة جزء سادس.. كواليس عن عبلة كامل تكشفها الفنانة إيناس عز الدين

