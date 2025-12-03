القسام تعلن تسليم جثة آسير إسرائيلي في الـ5 مساء بتوقيت غزة

أعلنت كتائب القسام ، الجناح العسكري لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، تسليم جثة أحد أسرى الاحتلال التي تم العثور عليها اليوم شمال قطاع غزة عند الساعة 5 مساء بتوقيت غزة.

يأتي ذلك في إطار صفقة طوفان الأقصى لتبادل الأسرى بالتعاون مع سرايا القدس .

وفي وقت لاحق، أفادت وسائل إعلام إسرائيلية ، بأن سلطات الاحتلال تسلّمت جثة جديدة من الصليب الأحمر كانت في قطاع غزة ولم يعرف بعد لمن تعود.

وفي وقت لاحق، ذكرت وسائل إعلام فلسطينية ، أن عناصر من سرايا القدس وطاقم اللجنة المصرية استأنفوا عملية البحث عن جثة إسرائيلية كانت محتجزة شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

فيما أعلنت حركة حماس، العثور على جثة عسكري من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وكانت الجثة محتجزة شرق حي الشجاعية في قطاع غزة، وعثر عليها خلال عمليات البحث والحفر داخل الخط الأصفر.

وقالت حماس، عبر منصة “تليجرام”، إنّه جار ترتيب إجراءات تسليمها للاحتلال، مؤكدة أن دخول المعدات الهندسية ومرافقة طواقم من “كتائب القسام” للصليب الأحمر في عمليات البحث عن الجثامين داخل الخط الأصفر ساهم بشكلٍ كبير في سرعة انتشال الجثث وأدى إلى العثور على العديد منها.