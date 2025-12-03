قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعاون عربي صيني.. «العربية للتصنيع» تُصنّع أجزاءً من طائرة «رافال» وتشارك في إنشاء خطوط دفاعية جديدة|صو
نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل
تحذير من الشبورة.. والأرصاد تتوقع أمطاراً متفاوتة الشدة على على هذه المحافظات
دعاء الوضوء يفتح لك أبواب الجنة.. سنة عن النبي يغفلها كثيرون
نتيجة مباراة مصر والكويت| «الكُرات الثابتة كارثة».. هاني رمزي يُحلّل إخفاقات الفراعنة في كأس العرب
نتيجة مباراة مصر والكويت.. المنتخب بين الأخطاء التكتيكية وفرصة تجديد القيادة|«سماكة» يوضح الحلول
مساعد «بوتين»: مشاورات مفيدة لإنهاء الحرب الأوكرانية.. وطريق السلام مليئ بالألغام
نتيجة مبارة مصر والكويت.. محمد أضا يشيد بتألق الحارس «بسام»: «علامة مُضيئة في المباراة»
بدءًا من اليوم.. «السكة الحديد»: إتاحة خدمة حجز تذاكر 4 قطارات فاخرة عبر وكلاء البيع المُعتمدين
بأغلبية 151 صوتًا.. الأمم المتحدة تصوّت على قرار يدعو لانسحاب إسرائيل من فلسطين
دون جراحة تقليدية.. «أورام أسوان» يُحقق إنجازًا طبيًا باستئصال ورم لمريض 77 عامًا بتقنية المنظار|تفاصيل
غرفة القاهرة التجارية تحذّر من تهديدات خطيرة لصناعة الحديد وتدعو لمراجعة رسوم إغراق «البليت»|فيديو
تحذير من الشبورة.. والأرصاد تتوقع أمطاراً متفاوتة الشدة على على هذه المحافظات

توقعت هيئة الأرصاد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وخاصة على السواحل الشمالية الشرقية.

وتوقعت الأرصاد أن تتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا (اعتبارا ً من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة ٩ صباحاً)، على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق؛ لذا يجب توخى الحذر أثناء القيادة.

ومن المنتظر أن يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، أما بالنسبة للقاهرة الكبرى فمن المتوقع استقرار فى الأحوال الجوية، ودرجة الحرارة على القاهرة الكبرى في فترة الليل  ١٨ درجة مئوية، ومستوى الرؤية ٢٠٠٠ متر .

الأرصاد: استمرار الأمطار على هذه المناطق

توقع خبراء هيئة الأرصاد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري وخاصة على السواحل الشمالية الشرقية، يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة.

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر، اليوم الأربعاء، الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة أحيانا مساء على مناطق من السلوم ومطروح على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الإدارية 23 12

6 أكتوبر 24 12

بنها 23 14

دمنهور 22 13

وادى النطرون 23 13

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 23 13

الزقازيق 23 14

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 12

دمياط 23 16

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 24 13

السويس 23 11

العريش 24 12

رفح 23 11

رأس سدر 24 12

نخل 22 07

كاترين 16 05

الطور 25 14

طابا 23 13

شرم الشيخ 26 20

الإسكندرية 22 14

العلمين 21 13

مطروح 22 13

السلوم 22 12

سيوة 21 07

رأس غارب 24 16

الغردقة 25 17

سفاجا 25 18

مرسى علم 27 19

الشلاتين 28 21

حلايب 26 24

أبو رماد 28 22

رأس حدربة 26 24

الفيوم 23 10

بني سويف 23 10

المنيا 24 11

أسيوط 23 11

سوهاج 24 12

قنا 25 13

الأقصر 26 13

أسوان 28 15

الوادي الجديد 27 12

أبوسمبل 28 16

