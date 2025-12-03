تحذير من الشبورة.. والأرصاد تتوقع أمطاراً متفاوتة الشدة على على هذه المحافظات

توقعت هيئة الأرصاد استمرار تكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة الممطرة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى وخاصة على السواحل الشمالية الشرقية.

وتوقعت الأرصاد أن تتكون شبورة مائية قد تكون كثيفة أحيانا (اعتبارا ً من الساعات المتأخرة من الليل وحتى الساعة ٩ صباحاً)، على بعض الطرق المؤدية من والى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناه وشمال الصعيد ووسط سيناء قد تتؤدى إلى انخفاض الرؤية الأفقية على بعض الطرق؛ لذا يجب توخى الحذر أثناء القيادة.

ومن المنتظر أن يصاحبها سقوط أمطار متفاوتة الشدة، أما بالنسبة للقاهرة الكبرى فمن المتوقع استقرار فى الأحوال الجوية، ودرجة الحرارة على القاهرة الكبرى في فترة الليل ١٨ درجة مئوية، ومستوى الرؤية ٢٠٠٠ متر .

كما توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يستمر، اليوم الأربعاء، الانخفاض في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء ليسود طقس بارد في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، مائل للبرودة في أول الليل بارد في آخره.

الظواهر الجوية المتوقعة اليوم

وذكر الخبراء أن الظواهر الجوية من المتوقع أن تتمثل في شبورة مائية صباحا تكون كثيفة أحيانا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد ووسط سيناء، إلى جانب فرص سقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري قد تكون متوسطة أحيانا مساء على مناطق من السلوم ومطروح على فترات متقطعة، فضلا عن نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى مترين والرياح السطحية شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى

القاهرة 23 14

العاصمة الإدارية 23 12

6 أكتوبر 24 12

بنها 23 14

دمنهور 22 13

وادى النطرون 23 13

كفر الشيخ 22 12

المنصورة 23 13

الزقازيق 23 14

شبين الكوم 22 13

طنطا 22 12

دمياط 23 16

بورسعيد 23 17

الإسماعيلية 24 13

السويس 23 11

العريش 24 12

رفح 23 11

رأس سدر 24 12

نخل 22 07

كاترين 16 05

الطور 25 14

طابا 23 13

شرم الشيخ 26 20

الإسكندرية 22 14

العلمين 21 13

مطروح 22 13

السلوم 22 12

سيوة 21 07

رأس غارب 24 16

الغردقة 25 17

سفاجا 25 18

مرسى علم 27 19

الشلاتين 28 21

حلايب 26 24

أبو رماد 28 22

رأس حدربة 26 24

الفيوم 23 10

بني سويف 23 10

المنيا 24 11

أسيوط 23 11

سوهاج 24 12

قنا 25 13

الأقصر 26 13

أسوان 28 15

الوادي الجديد 27 12

أبوسمبل 28 16