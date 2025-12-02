الأسبوع المقبل.. الأرصاد تحذر من البرد ليلا ونهارا وتوصي بارتداء الملابس الثقيلة

تشهد البلاد اليوم انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، نتيجة تأثرها بكتل هوائية قادمة من جنوب غرب البحر المتوسط، ما يجعل الأجواء أقرب إلى أجواء الشتاء.

الطقس معتدل نهارا وبارد نسبيا خلال ساعات الليل والصباح الباكر، ما يستدعي اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وفي هذا الصدد، قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن طقس اليوم يشهد انخفاضا ملموسا في درجات الحرارة مقارنة بالأيام الماضية، نتيجة تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من جنوب غرب البحر المتوسط، الأمر الذي يجعل الأجواء أقرب إلى أجواء الشتاء، وأضافت أنه بداية من الأسبوع المقبل سنشهد انخفاض درجات الحرارة في الليل والنهار، لذلك يجب أن يرتدي المواطنون ملابس ثقيلة، اجتنابا لأعراض البرد.

وأضافت غانم- خلال تصريحات لـ "صدى البلد"، أن درجات الحرارة العظمى في القاهرة الكبرى اليوم تتراوح بين 22 و23 درجة مئوية، وهو مستوى أقل من المعدلات الطبيعية المعتادة لهذا الوقت من العام، وتابعت أنه سوف يسود طقس معتدل خلال النهار، بينما تكون الأجواء باردة نسبيا في ساعات الليل والصباح الباكر.

وأشارت غانم، إلى أن ضرورة ارتداء ملابس شتوية خفيفة خلال الليل والصباح الباكر، لتجنب الإصابة بنزلات البرد.

وتابع: "الانخفاض في درجات الحرارة سيستمر خلال الأيام المقبلة، مع توقع حدوث ارتفاع مؤقت في نهاية الأسبوع، حيث قد تصل درجات الحرارة في القاهرة الكبرى إلى 26 أو 27 درجة مئوية، إلا أن هذا الارتفاع سيكون محدودا".

وشددت على ضرورة اتخاذ الاحتياطات اللازمة خلال ساعات الليل والصباح الباكر لمواجهة الطقس البارد، خاصة الأطفال وكبار السن، حفاظا على صحتهم وسلامتهم.

ومن جانبها، كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن حالة الطقس والظواهر الجوية المتوقعة ابتداء من السبت 29 نوفمبر 2025 إلى الأربعاء 03 ديسمبر 2025، مؤكدة أنه من الضروري اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

كما كشفت الظواهر الجوية المتوقعة ابتداء من الاثنين 1 ديسمبر 2025 إلى الجمعة 5 ديسمبر 2025، مؤكدة أنه من الضروري اتخاذ كافة الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

والجدير بالذكر، أن هيئة الأرصاد أكدت أن هناك فرصا لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى وجود نشاط رياح أحيانا بداية من الاثنين 1 ديسمبر إلى الجمعة 5 ديسمبر على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.