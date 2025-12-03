قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
تعاون عربي صيني.. «العربية للتصنيع» تُصنّع أجزاءً من طائرة «رافال» وتشارك في إنشاء خطوط دفاعية جديدة|صو
نتيجة مباراة مصر والكويت| التدخل القوي لـ «الحضري» وراء التعادل في اللحظات الأخيرة.. تفاصيل
تحذير من الشبورة.. والأرصاد تتوقع أمطاراً متفاوتة الشدة على على هذه المحافظات
دعاء الوضوء يفتح لك أبواب الجنة.. سنة عن النبي يغفلها كثيرون
نتيجة مباراة مصر والكويت| «الكُرات الثابتة كارثة».. هاني رمزي يُحلّل إخفاقات الفراعنة في كأس العرب
نتيجة مباراة مصر والكويت.. المنتخب بين الأخطاء التكتيكية وفرصة تجديد القيادة|«سماكة» يوضح الحلول
مساعد «بوتين»: مشاورات مفيدة لإنهاء الحرب الأوكرانية.. وطريق السلام مليئ بالألغام
نتيجة مبارة مصر والكويت.. محمد أضا يشيد بتألق الحارس «بسام»: «علامة مُضيئة في المباراة»
بدءًا من اليوم.. «السكة الحديد»: إتاحة خدمة حجز تذاكر 4 قطارات فاخرة عبر وكلاء البيع المُعتمدين
بأغلبية 151 صوتًا.. الأمم المتحدة تصوّت على قرار يدعو لانسحاب إسرائيل من فلسطين
دون جراحة تقليدية.. «أورام أسوان» يُحقق إنجازًا طبيًا باستئصال ورم لمريض 77 عامًا بتقنية المنظار|تفاصيل
غرفة القاهرة التجارية تحذّر من تهديدات خطيرة لصناعة الحديد وتدعو لمراجعة رسوم إغراق «البليت»|فيديو
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
بالصور

عادات يومية خطيرة تدمر البنكرياس.. وتحفّز شيخوخة الجسم بشكل أسرع|تعرّف عليها

آية التيجي

حذّرت العديد من الدراسات، من مجموعة عادات يومية شائعة قد تبدو بسيطة، لكنها تُعد من أخطر الأسباب المؤدية لتدمير خلايا البنكرياس وتسريع شيخوخة الجسم. 

ويعد البنكرياس من أهم أعضاء الجهاز الهضمي والهرموني، وأي خلل في وظيفته يؤثر مباشرة على مستويات السكر، الهضم، والطاقة العامة. 

وبحسب خبراء الصحة، فإن الاستمرار في بعض السلوكيات الغذائية والحياتية يُعرّض الجسم لالتهابات مزمنة وإرهاق شديد للخلايا، مما يجعل الشيخوخة تُصيب الأعضاء والأنسجة قبل أوانها.

وهناك بعض العادات التي تدمر البنكرياس وتُسرّع شيخوخة الجسم، وفقا لما جاء في موقع mayoclinic، وmedicalxpress، وindependent، ومن أبرزها ما يلي :

ـ الإفراط في تناول الدهون غير الصحية والأطعمة المصنعة:
تؤكد تقارير دولية أن الأطعمة المقلية، والدهون المهدرجة، والوجبات السريعة تجهد البنكرياس بسبب صعوبة هضمها، ما يؤدي لتلف خلاياه على المدى الطويل.

ـ السكريات والكربوهيدرات المكررة:
الحلويات، المشروبات المحلاة، والخبز الأبيض ترفع مستوى السكر بسرعة، ما يُجبر البنكرياس على إفراز كميات كبيرة من الأنسولين، وهو ما يسبب إجهادًا متكررًا يسرّع شيخوخة الجسم.

ـ التدخين وتعاطي الكحول:
إحدى أبرز العادات المدمرّة للبنكرياس، حيث يتسبب التدخين في التهابات مزمنة وتلف مباشر للخلايا، بينما يزيد الكحول خطر التهاب البنكرياس الحاد والمزمن.

ـ الخمول وقلة الحركة:
ويؤدي لزيادة مقاومة الأنسولين، ما يجعل البنكرياس يعمل بجهد أكبر ويزيد فرص الشيخوخة المبكرة للخلايا.

ـ الإفراط في الأكل وتعدد الوجبات الثقيلة:
تناول وجبات دسمة أو سكريات بصورة متكررة خلال اليوم يضغط على البنكرياس دون توقف، ويؤدي إلى إجهاد خلايا الجسم وزيادة الالتهابات.

ـ السمنة وتراكم الدهون حول الأعضاء:
تؤدي السمنة إلى تراكم الدهون داخل وحول البنكرياس، وهو ما يُضعف وظيفته ويزيد من معدل الشيخوخة الخلوية في جميع أجهزة الجسم.

ـ نظام غذائي فقير بالفيتامينات والألياف:
قلة تناول الخضروات، الفواكه، الحبوب الكاملة تقلل من مضادات الأكسدة الطبيعية التي تحمي من الالتهابات، مما يجعل الجسم عرضة للشيخوخة السريعة.

لماذا تسرّع هذه العادات الشيخوخة؟

ويشير خبراء الصحة إلى أن الضغط المستمر على البنكرياس يؤدي إلى التهابات مزمنة وارتفاع مقاومة الأنسولين، وهي عوامل رئيسية مرتبطة بتقدم العمر الخلوي، تعب الأنسجة، وانخفاض طاقة الجسم. 

كما تؤثر هذه العادات على مستويات الهرمونات، صحة الكبد، وتنظيم السكر، وهي كلها عناصر أساسية في مكافحة الشيخوخة.

