قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور
شالوا برقع الأدب | تعليق صادم من عبدلله رشدي على مغازلة سيدات لطبيب بالسوشيال ميديا
مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور
ترامب: يجب أن أفوز بجائزة نوبل للسلام عن كل حرب أنهيتها
مال حرام.. الإفتاء تحذر من مكاسب ألعاب المراهنات الإلكترونية
مفاجأة سارة للموظفين في يناير 2026.. ما القصة؟
دعاء ثلث الليل الأخير الثابت عن النبي.. لا تفوت أفضل أوقات الاستجابة
موعد مباراة مصر القادمة بعد التعادل مع الكويت في كأس العرب
إيديكس 2025 | شركة روسية كبرى تعتزم تصنيع معدات دفاعية عالية التقنية بمصر
بعد 10 أيام من الرعب .. تفاصيل عودة المصريين المختطفين في مالي
الكيلو بجنيه يفضح كارثة .. الزراعة تضبط دواجن فاسدة في محل بفيصل
بوتين: أوروبا تعرقل جهود السلام .. وموسكو مستعدة لأي مواجهة إذا فُرضت عليها
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

استدرج الفتيات مقابل مبالغ مالية وتحرش بهن في محيط الجامعة بسوهاج الجديدة.. القصة الكاملة

جانب من الفيديو المتداول
جانب من الفيديو المتداول
سوهاج _ أنغام الجنايني

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الماضية حالة واسعة من الغضب الشعبي، بعد تداول مقطع فيديو لرجل خمسيني يظهر داخل سيارة ملاكي في محيط الجامعة بمدينة سوهاج الجديدة.

وهو يحاول استدراج عدد من الفتيات مقابل مبالغ مالية، قبل أن يقدم على التحرش بهن لفظيًا وبإيحاءات جنسية مستغلاً الطرق الهادئة وقلة المارة في أوقات معينة.

الفيديو المتداول على موقع "فيسبوك" أثار موجة من السخط بين الأهالي والطالبات، بعدما ظهر المتهم وهو يقف بسيارته بجوار فتيات أثناء سيرهن أو أثناء انتظارهن لسيارات النقل الداخلي، محاولًا استمالتهن بالمال، ثم يقوم بتصرفات توحي بالتحرش والإيحاءات الفاضحة، في مشهد صادم تكرّر بحسب الأهالي عدة مرات خلال الأيام الماضية.

استغاثات من الأهالي وتحذيرات للطالبات

عقب انتشار الفيديو، انهالت مئات التعليقات من أهالي سوهاج، مطالبين الأجهزة الأمنية بتحديد هوية قائد السيارة وضبطه قبل تكرار الوقائع أو التعرض لفتيات أخريات، خاصة بعدما أكد عدد من السكان أن الرجل يتجول في محيط الجامعة ومنطقة الإسكان الجامعي بصفة متكررة، ويستهدف الطالبات والقاصرات.

وأشار آخرون إلى وقوع حوادث مشابهة لم يتمكن أصحابها من تصويرها، فيما طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتكثيف الدوريات الأمنية وتأمين مداخل ومخارج الجامعة، وتشديد الرقابة على الطرق الهادئة التي يمر بها الطلاب خلال فترات الصباح والظهيرة.

وتواصلت التحذيرات عبر صفحات الفتيات في سوهاج، التي ناشدت الطالبات عدم السير بمفردهن في المناطق الخالية إلى حين ضبط المتهم الذي أصبح حديث الطالبات خلال ساعات قليلة.

التحرك الأمني السريع وضبط المتهم.. ضبط متحرش سوهاج الجديدة بعد ساعات من تداول الفيديو

استجابت الأجهزة الأمنية بسرعة لنداءات الأهالي، وتمكنت من ضبط المتهم خلال ساعات قليلة من انتشار المقطع، وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة، برصد تداول فيديو لرجل يستقل سيارة ملاكي يتحرش بالفتيات ويحاول استدراجهن بمقابل مالي في منطقة الجامعة.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث لفحص المقطع وتحديد هوية المتهم، حيث نجح رجال المباحث في التوصل إلى بيانات السيارة، وتتبع خط سيرها داخل نطاق المدينة، حتى تمكنت قوة من قسم شرطة سوهاج الجديدة من ضبط الرجل الخمسيني والتحفظ على السيارة المستخدمة.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ضبط المتهم ليعيد الاطمئنان لطلاب وطالبات الجامعة وأهالي سوهاج، خاصة مع تأكيدات الأجهزة الأمنية باستمرار حملات التأمين في الطرق المؤدية للجامعة، وتشديد الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.

سوهاج اخبار محافظة سوهاج حوادث محافظة سوهاج فيسبوك تحرش

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

صورة أرشيفية

تنبيهات عاجلة لطلاب الصف الثالث الإعدادي بشأن استمارة الشهادة الاعدادية 2026

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد قت.له لابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

أنهى حياة ابنته.. حكم نهائي على الملاكم المصري-الأمريكي| إيه الحكاية؟

المتهم

الصاروخ الكهربائي | قرار قضائي في محاكمة طفل المنشار بالإسماعيلية

اسعار الفراخ اليوم

استقرار بالأسواق.. أسعار الفراخ اليوم الثلاثاء 2 ديسمبر

ترشيحاتنا

كسوف الشمس

كورونا الشمس تكشف وجهها الخفي… ظاهرة فلكية نادرة فى مدينة مصرية| إيه الحكاية؟

كوكب المريخ

مفاجأة.. المريخ صالح للحياة منذ مليارات السنين| إيه الحكاية؟

رائد فضاء

ما مصير رائد الفضاء إذا مات على سطح القمر؟.. سيناريوهات غير متوقعة

بالصور

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

المدرعة تمساح 1
المدرعة تمساح 1
المدرعة تمساح 1

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

منظومة حارس 2
منظومة حارس 2
منظومة حارس 2

كيا تشوق لـ سيلتوس 2026 الجيل الجديد كلياً

كيا سيلتوس
كيا سيلتوس
كيا سيلتوس

الأكثر توفيرا للوقود.. 5 سيارات زيرو في السوق المصري

سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري
سوق السيارات المصري

فيديو

المدرعة تمساح 1

مدرعات عائلة التمساح والشيربا تبهر الوفود العسكرية والزوار في معرض إيديكس 2025| صور

منظومة حارس 2

حارس وعقاب السماء| منظومات مصرية جديدة بمعرض إيديكس 2025 لمواجهة الطائرات المسيرة.. فيديو وصور

مسيرات

قدرات مسيّرات مصرية بتكنولوجيا عالمية تظهر في إيديكس 2025‎

منظومة الدفاع الجوي IRIS-T،

IRIS-T .. الدرع الجوية في سماء مصر | قوة وسرعة وسيطرة لا تضاهى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الأشعل

الإمارات ومصر.. علاقة رسّخها المؤسس وتمنحها السنوات قوة جديدة

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبرانى

د. محمد عسكر يكتب: انتبه من فضلك! الأخلاق ترجع إلى الخلف

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: أسطورة سميراميس

محمد سعيد حميد

محمد سعيد حميد يكتب قصيدة: يا يَمنَ العِزِّ

الكاتب الصحفي عادل نصار

عادل نصار يكتب: أسلحة مصرية تهز «إيديكس 2025»

المزيد