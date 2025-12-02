استدرج الفتيات مقابل مبالغ مالية وتحرش بهن في محيط الجامعة بسوهاج الجديدة.. القصة الكاملة

شهدت محافظة سوهاج خلال الساعات الماضية حالة واسعة من الغضب الشعبي، بعد تداول مقطع فيديو لرجل خمسيني يظهر داخل سيارة ملاكي في محيط الجامعة بمدينة سوهاج الجديدة.

وهو يحاول استدراج عدد من الفتيات مقابل مبالغ مالية، قبل أن يقدم على التحرش بهن لفظيًا وبإيحاءات جنسية مستغلاً الطرق الهادئة وقلة المارة في أوقات معينة.

الفيديو المتداول على موقع "فيسبوك" أثار موجة من السخط بين الأهالي والطالبات، بعدما ظهر المتهم وهو يقف بسيارته بجوار فتيات أثناء سيرهن أو أثناء انتظارهن لسيارات النقل الداخلي، محاولًا استمالتهن بالمال، ثم يقوم بتصرفات توحي بالتحرش والإيحاءات الفاضحة، في مشهد صادم تكرّر بحسب الأهالي عدة مرات خلال الأيام الماضية.

استغاثات من الأهالي وتحذيرات للطالبات

عقب انتشار الفيديو، انهالت مئات التعليقات من أهالي سوهاج، مطالبين الأجهزة الأمنية بتحديد هوية قائد السيارة وضبطه قبل تكرار الوقائع أو التعرض لفتيات أخريات، خاصة بعدما أكد عدد من السكان أن الرجل يتجول في محيط الجامعة ومنطقة الإسكان الجامعي بصفة متكررة، ويستهدف الطالبات والقاصرات.

وأشار آخرون إلى وقوع حوادث مشابهة لم يتمكن أصحابها من تصويرها، فيما طالب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بتكثيف الدوريات الأمنية وتأمين مداخل ومخارج الجامعة، وتشديد الرقابة على الطرق الهادئة التي يمر بها الطلاب خلال فترات الصباح والظهيرة.

وتواصلت التحذيرات عبر صفحات الفتيات في سوهاج، التي ناشدت الطالبات عدم السير بمفردهن في المناطق الخالية إلى حين ضبط المتهم الذي أصبح حديث الطالبات خلال ساعات قليلة.

التحرك الأمني السريع وضبط المتهم.. ضبط متحرش سوهاج الجديدة بعد ساعات من تداول الفيديو

استجابت الأجهزة الأمنية بسرعة لنداءات الأهالي، وتمكنت من ضبط المتهم خلال ساعات قليلة من انتشار المقطع، وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء دكتور حسن عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية ومدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سوهاج الجديدة، برصد تداول فيديو لرجل يستقل سيارة ملاكي يتحرش بالفتيات ويحاول استدراجهن بمقابل مالي في منطقة الجامعة.

وعلى الفور، تم تشكيل فريق بحث لفحص المقطع وتحديد هوية المتهم، حيث نجح رجال المباحث في التوصل إلى بيانات السيارة، وتتبع خط سيرها داخل نطاق المدينة، حتى تمكنت قوة من قسم شرطة سوهاج الجديدة من ضبط الرجل الخمسيني والتحفظ على السيارة المستخدمة.

وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيدًا لعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

جاء ضبط المتهم ليعيد الاطمئنان لطلاب وطالبات الجامعة وأهالي سوهاج، خاصة مع تأكيدات الأجهزة الأمنية باستمرار حملات التأمين في الطرق المؤدية للجامعة، وتشديد الرقابة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.