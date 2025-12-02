انطلاق برنامج القيادات الطلابية بجامعة سوهاج بالتعاون مع الشباب والرياضة| صور

انطلقت بجامعة سوهاج، فعاليات برنامج القيادات الطلابية، الذي تنظمه الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية بالجامعة، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية الشباب الإدارة العامة للبرامج والأنشطة الجامعية بوزارة الشباب والرياضة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال أن هذا البرنامج يُعد ثمرة جهود متواصلة بذلتها الوزارة لتمكين الشباب وتعزيز مشاركتهم فى بناء المجتمع، إيمانًا منها بأهمية دور الشباب في بناء المجتمع ونهضته وسعيًا منها في صقل مهارات القيادات الطلابية، وتعزيز قدراتهم على القيادة والتواصل الفعال، وتوعية الطلاب بأهمية المشاركة المجتمعية والسياسية، وغرس قيم المواطنة الصالحة والمسئولية الاجتماعية لدى الطلاب.

جامعة سوهاج

وأوضح الدكتور حسين طه نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن مراكز القيادات الطلابية تمثل قاعدة من القيادات الطلابية المتميزة فى جميع الأنشطة الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، تضم كلا من البرامج والأنشطة التى تنفذها الوزارة داخل الجامعات والمعاهد المصرية بهدف توعية وإعداد وتأهيل القيادات الطلابية لاستثمار طاقاتهم وتفعيل دورهم في تنمية وتطوير المجتمع وخدمة نظرائهم من الطلاب بما يحقق تكامل أنشطة الوزارة والجامعات والمعاهد المصرية.

وقال الدكتور محمد كمال منسق عام الأنشطة الطلابية، أن المشروع القومى “مراكز القيادات الطلابية” يهدف إلى بناء شخصية الشباب المصري، وتوسيع قاعدة المشاركة الطلابية بأنشطة وبرامج وزارة الشباب والرياضة داخل الجامعات، إلى جانب توعية وتدريب وتأهيل القيادات الطلابية بالجامعات والمعاهد المصرية، واستيعاب أفكار الطلاب ومبادراتهم وحثهم على المشاركة فى تنمية المجتمع، ويستمر علي مدار ٦ اشهر.

وأكد الدكتور أحمد عاطف مدير عام الإدارة العامة لرعاية الشباب المركزية، أن فعاليات برنامج مركز القيادات الطلابية بالجامعة، تشمل لقاءات مفتوحة وحوارية ونقاشية في عدة موضوعات، ومنها الانتماء والمواطنة والهوية المصرية، الذكاء الاصطناعي والتكنولوجى، الصحة النفسية والاضطرابات السلوكية (مفهوم تنظيم الأسرة - الانتحار- الطلاق - الاتحاد - الشذوذ - المثلية - التعاطى والإدمان)، التصدى للشائعات والأفكار والمفاهيم المغلوطة والمشاركة في الحياة العامة والسياسية القيادة وصنع القرار، التنمية المستدامة والتحول للأخضر، يحاضرها علماء الفكر البارزون في المجتمع.

وأضاف محمد يوسف مدير إدارة الاتحادات والأسر الطلابية، أن الفعاليات تتضمن ورش عمل متخصصة فى مجالات الأنشطة الطلابية بالجامعة، اللائحة الطلابية، الإدارة والقيادة، الحوكمة، التحول الرقمي والتسويق الإلكتروني وريادة الأعمال، العمل التطوعى وخدمة المجتمع، الذكاء الاصطناعي والتكنولوجي، الصحة العامة والأنماط الغذائية)، ويدير ورش العمل أساتذة متخصصون كل فى تخصصه، بالإضافة إلى مسابقات ثقافية - علمية - فنية - رياضية.

الجدير بالذكر أنه بدأت اليوم أولى الندوات التثقيفية لمركز القيادات الطلابية، بمشاركة 100 طالب وطالبة، حيث قدم الدكتور هاني جعفر الأستاذ بكلية علوم الرياضة ندوة عن المشاركة بالانشطة الطلابيه، وذلك بقاعة المؤتمرات الكبري بمقر الجامعة القديم.