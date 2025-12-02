محافظ سوهاج: جاهزية 550 مقراً انتخابياً و586 لجنة فرعية لإجراء انتخابات النواب

وجه محافظ سوهاج دكتور عبدالفتاح سراج، اليوم، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز استعداداً لانطلاق انتخابات مجلس النواب يومي 3 و4 ديسمبر الجاري، مؤكداً جاهزية 550 مقرا انتخابيا و586 لجنة فرعية لاستقبال 3 ملايين و375 ألفاً و700 ناخب لهم حق التصويت في 7 دوائر انتخابية بالمحافظة، وفقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.



وأكد المحافظـ في بيان، اليومـ أن المقار الانتخابية تم تجهيزها بالكامل طبقاً للكشوف المعتمدة، مع تشغيل غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى الربط مع مركز السيطرة بالوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة.



وأشار إلى التنسيق الكامل مع مديرية أمن سوهاج لتأمين اللجان الانتخابية، فضلاً عن الانتهاء من توفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية، وتجهيز أماكن انتظار للناخبين لحمايتهم من الشمس، خاصة كبار السن، كما يتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية لمتابعة المقار، وتكثيف الإنارة والنظافة وإزالة الإشغالات بمحيط اللجان.



وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء، وكافة الجهات المشاركة في العملية الانتخابية، بتوفير الدعم الكامل للقضاة وقوات التأمين والناخبين لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة حضارية تليق بمحافظة سوهاج، مع توفير سبل الراحة للناخبين لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات.