يسرا تتحدث عن الحالة الصحية لـ عادل إمام
إيران: مستمرون في التعاون مع وكالة الطاقة الذرية وفق قوانين البرلمان
وزير الإنتاج الحربي: نشارك بقوة في EDEX 2025.. ونعرض منتجات عسكرية جديدة لأول مرة
لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين.. أبرز تصريحات وزير الخارجية خلال المؤتمر الصحفي مع نظيره الألماني
وزيرة التنمية المحلية تتلقى تقريراً حول جهود ملف القضية السكانية في نوفمبر 2025
بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان
عضو المجلس الفلسطيني: المشهد في غزة قاتم رغم وقف إطلاق النار واستمرار خروقات الاحتلال
وزير الخارجية: نطالب بضرورة التوصل إلى هدنة شاملة في السودان
وزير الخارجية: وحدة الأراضي الفلسطينية خط أحمر.. ونرفض تمامًا تقسيم غزة
بعد الضجة الواسعة| المعلمة نسرين صاحبة فيديو تنمر مدرسة الإسكندرية تكشف لـ"صدى البلد": هل استفزت الطلاب؟.. وهذا كان ردها
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الألماني تعزيز التعاون الاقتصادي والتنموي وإطلاق منتدى أعمال مشترك
إيران تصل إلى عالم نووي إسرائيلي.. باقة زهور ورسالة تهديد تكشف التفاصيل
محافظات

محافظ سوهاج: جاهزية 550 مقراً انتخابياً و586 لجنة فرعية لإجراء انتخابات النواب
أ ش أ

وجه محافظ سوهاج دكتور عبدالفتاح سراج، اليوم، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز استعداداً لانطلاق انتخابات مجلس النواب يومي 3 و4 ديسمبر الجاري، مؤكداً جاهزية 550 مقرا انتخابيا و586 لجنة فرعية لاستقبال 3 ملايين و375 ألفاً و700 ناخب لهم حق التصويت في 7 دوائر انتخابية بالمحافظة، وفقاً لقرار الهيئة الوطنية للانتخابات.


وأكد المحافظـ في بيان، اليومـ أن المقار الانتخابية تم تجهيزها بالكامل طبقاً للكشوف المعتمدة، مع تشغيل غرف عمليات فرعية بكل وحدة محلية وربطها بغرفة العمليات الرئيسية بمركز السيطرة للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بديوان عام المحافظة، بالإضافة إلى الربط مع مركز السيطرة بالوزارة لمتابعة سير العملية الانتخابية على مدار الساعة.


وأشار إلى التنسيق الكامل مع مديرية أمن سوهاج لتأمين اللجان الانتخابية، فضلاً عن الانتهاء من توفير جميع الاحتياجات الإدارية لرؤساء اللجان الفرعية، وتجهيز أماكن انتظار للناخبين لحمايتهم من الشمس، خاصة كبار السن، كما يتم التنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجهات المعنية لمتابعة المقار، وتكثيف الإنارة والنظافة وإزالة الإشغالات بمحيط اللجان.


وكلف المحافظ، رؤساء الوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء، وكافة الجهات المشاركة في العملية الانتخابية، بتوفير الدعم الكامل للقضاة وقوات التأمين والناخبين لضمان خروج العملية الانتخابية بصورة حضارية تليق بمحافظة سوهاج، مع توفير سبل الراحة للناخبين لتسهيل عملية الإدلاء بالأصوات.

محافظ سوهاج دكتور عبدالفتاح سراج رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المراكز انطلاق انتخابات مجلس النواب الهيئة الوطنية للانتخابات

المتهم

مش بوسة ووردة.. شهادات أهالي ضحايا فراش مدرسة الإسكندرية تكسر حاجز الخوف

صلاة سنة الفجر

هل تجوز صلاة سنة الفجر بعد الفرض إذا فات وقتها؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

تعليق الدراسة غدا وبعد غد ببعض المدارس لإنعقاد لجان إعادة انتخابات مجلس النواب

فيلم الست

تشويه لصورة أم كلثوم.. أشرف سيف يرفض فيلم “الست” قبل عرضه

صورة تعبيرية

محامي الطـ ـفل سفاح الإسماعيلية يفجر مفاجأة: هيطلع براءة بنسبة كبيرة لهذا السبب

ارشيفية

فضحها بـ 10 فيديوهات.. اعترافات مثيرة لمديرة تطبيق شهير ضد عشيقها| خاص

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

بعد حادث التجمع الخامس.. ما أسباب الهبوط الأرضي؟

سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 2-12-2025

يسرا تتحدث عن الحالة الصحية لـ عادل إمام

يسرا

بعد أنباء تعيينه.. القصة الكاملة لأزمة سامح حسين مع جامعة حلوان

سامح حسين

فيروس ماربورج.. الأعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة

فيروس ماربورج..الاعراض والوقاية وكيفية الحماية من نزلات البرد المنتشرة

شراكة جديدة بين العربية للتصنيع وداسو الفرنسية داخل EDEX 2025.. لتوقيع عقد صناعات دفاعية| صور

عقد جديد يدعم سلاسل الإمداد لداسو من مصانع العربية للتصنيع

ظافر العابدين

الإعلان التشويقي الرسمي لفيلم صوفيا للمخرج ظافر العابدين

هاني رمزي

هو شاطر في عمل التريند .. هاني رمزي يكشف حقيقة خلافه مع محمد رمضان

الهام شاهين

شغل لجان.. إلهام شاهين تدافع عن فيلم "الست" بعد انتقادات البرومو

