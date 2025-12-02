قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
إيبارشية سوهاج تُطلق أولى فعاليات التعاون المشترك لخدمة الأسرة

يوم روحي مشترك للأسر
يوم روحي مشترك للأسر
ميرنا رزق

تحت رعاية نيافة الآنبا توما حبيب، مطران إيبارشيّة سوهاج للأقباط الكاثوليك، تم تنظيم يوم روحي مشترك للأسر من رعايا: كنيسة القديسة ريتا، بطما، كنيسة السيدة العذراء أم النور، بالقطنة والأغانة، كنيسة العائلة المقدسة، بنجع مبارك، وكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس، بالمخالفة، وذلك في إطار تعزيز روح الشراكة والخدمة بين الرعايا.

كيفية التعامل مع غضب الأطفال

وشارك في اليوم 62 زوجًا وزوجة، بالإضافة إلى 32 طفلًا من مختلف الرعايا، حيث قدّم الأب يوحنّا بولس، راعي كنيسة السيدة العذراء، بالزرابي، بأسيوط، محاضرة متخصصة بعنوان "كيفية التعامل مع غضب الأطفال والسلوك العدواني"، تناول فيها الأساليب التربوية السليمة، ودور الأسرة في التوجيه، والدعم النفسي.

كذلك، شارك الأب عمّانُوئيل محروس في جلسة مشاهدَة، ومناقشة لفيلم وثائقي تدريبي حول الموضوع ذاته، بما أتاح فرصة للتفاعل، وتبادل الخبرات بين المشاركين.

واختُتم اليوم بزيارة روحية إلى دير سيدة الانتقال للآباء الفرنسيسكان، شملت جولة بالدير والصعود إلى المغارة العلوية، بهدف الصلاة، والتأمل.

يأتي هذا اللقاء كخطوة أولى ضمن سلسلة من الأنشطة المشتركة الهادفة إلى خدمة الأسرة، وتنمية الجانب الروحي، والتربوي داخل كنائس الإيبارشية.

