أخبار البلد

رئيس الكنيسة الأسقفية: لم تختلف العذارى في مظاهرهن الخارجية.. الاختلاف الحقيقي بقلوبهن

الدكتور سامي فوزي
الدكتور سامي فوزي
ميرنا رزق

ترأس رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية الأنجليكانية، صلوات القداس الإلهي في كنيسة المخلص الأسقفية بالسويس، حيث قام بخدمة تثبيت ٩ أعضاء جُدد بالكنيسة، بحضور القس إيهاب أيوب، راعي الكنيسة.

مثل العذارى 

تحدث رئيس الأساقفة في عظته قائلاً: يقدّم لنا السيد المسيح في مثل العذارى الحكيمات والجاهلات (متّى٢٥) صورة حيّة عن مجيئه الثاني. لم تختلف العذارى في مظاهرهن الخارجية، لكن الاختلاف الحقيقي كان في قلوبهن؛ فالحكيمات أخذْنَ معهن زيتًا يكفيهن عند الحاجة، في حين أهملت الجاهلات تهيئة أنفسهن للمجيء. ويشار إلى الزيت روحيًا بأنه رمز لحضور الروح القدس في القلب. فالعذارى الجاهلات كنّ مظهرًا صالحًا من الخارج، لكن داخلهن لم يحمل السكنى الحقيقية للروح، لذلك لم يكنّ مستعدات للقاء العريس رغم توقعهن لعودته.

وأستكمل: عندما جاء العريس في نصف الليل، وهو وقت لا يتوقع فيه أحد مجيئه، قامت العذارى جميعًا لتجهيز مصابيحهن، غير أن الجاهلات اكتشفن غياب الزيت في اللحظة التي احتجن فيه. ويكشف لنا هذا المثل ثلاث حقائق روحية مهمة: أولها أنّ هناك أمورًا لا يمكن تأجيلها مثل الاستعداد الروحي؛ وثانيها أنّ هناك أمورًا لا يمكن استعارتها من الآخرين، فالعلاقة مع الله شخصية لا يُنوب فيها أحد عن أحد؛ وثالثها أنّ النعمة لا تُنال إلا من مصدرها الحقيقي، أي من المسيح وحده، من خلال حياة الإيمان والصلاة اليومية. ومن هنا نفهم لماذا لم تستطع الحكيمات إعطاء الجاهلات من زيتهن، لأنه مخزون روحي لا يُنقل من شخص لآخر.

واختتم: أضاعَت الجاهلات فرصة الاستعداد، وعندما أغلق الباب لم تعد لديهن إمكانية الدخول. ومازال المثل يدعونا اليوم إلى اليقظة الروحية، وإلى أن نملأ حياتنا بزيت النعمة قبل فوات الأوان. فالاستعداد لمجيء المسيح يتمّ بأن نلاحظ أنفسنا، ونطهّر قلوبنا، ونعيش في قداسة، ونضع إيماننا في المسيح، ونقبل عطية الروح القدس، ونتعمّق في الصلاة وقراءة الكتاب المقدس. إنها دعوة واضحة لأن نحيا في انتظار العريس السماوي بثبات، حتى نكون من المستعدين الذين يدخلون الفرح الأبدي معه.

جدير بالذكر أن خدمة التثبيت هى إعلان انضمام الفرد لعضوية الكنيسة الأسقفية، إذ يتعهد العضو الجديد أمام الأسقف والراعي والحضور جميعاً، بالتعمق في دراسة كلمة الله، وعيش حياة الصلاة المنتظمة.

رئيس الأساقفة الدكتور سامي فوزي القداس الإلهي المسيح الروح القدس

