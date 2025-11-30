الكنيسة الأرثوذكسية تشكر الرئيس السيسي لتصديه لمخططات التهجير

أكد نيافة الأنبا مرقس، مطران شبرا الخيمة ممثل الكنيسة الأرثوذكسية، أنه لا يمكن لطرف وحيد تحمل القضية الفلسطينية، ولكن القضية تحتاج إلى تكاتف جميع الحكومات، وأن يقوم العالم بدوره في إقرار العدالة الدولية وفرض القوانين الدولية لوقف ما يحدث على الأرضي الفلسطينية.

وقال الأنبا مرقس، في كلمة له نيابة عن البابا تواضروس الثاني، الذي سافر للخارج في رحلة علاج بالفعالية المركزية التي تنظمها الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، إنه لا يمكن أن يجبر الشعب الفلسطيني على حل لا يرتضيه وأن يترك وطنه مرغما وسط هذا الكم من الدمار.

وقدم ممثل الكنيسة الأرثوذكسية التحية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي لموقفه الرافض لتهجير الشعب الفلسطيني من على أرضه وتصديه لهذه المخططات وعمله مع الأشقاء العرب على وقف الحرب في قطاع غزة، وهو ما يعكس الدور التاريخي للشعب المصري في دعم أشقائه في فلسطين.