الأمانة العامة تبحث تنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي

تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، (قطاع الشؤون الاقتصادية - إدارة الإسكان والموارد المائية والحد من الكوارث) الاجتماع الأول للاجتماع العربي المعني بمتابعة تنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي واستعراض الوضع العربي للأمن الغذائي، وذلك خلال الفترة من 30 نوفمبر إلى 1 ديسمبر 2025 بمقر الأمانة العامة بالقاهرة.

ويهدف الاجتماع إلى متابعة تنفيذ قرارات القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية الخامسة بشأن تعزيز الأمن الغذائي العربي، واستعراض التقدم المحرز في تنفيذ الاستراتيجية العربية للأمن الغذائي، إلى جانب مناقشة التحديات الإقليمية ذات الصلة وإعداد آليات عملية لتعزيز العمل العربي المشترك في هذا المجال.

وسيشارك في الاجتماع ممثلون عن الدول العربية الأطراف الإقليمية المعنية، حيث سيتم عرض المستجدات الخاصة بالوضع الغذائي في المنطقة، وبلورة مقترحات تعزز من قدرة الدول العربية على تحقيق أمنها الغذائي بصورة مستدامة .

وتؤكد الأمانة العامة حرصها الدائم على دعم جهود الدول العربية الأعضاء في تطوير سياسات فعّالة للأمن الغذائي وتحسين التنسيق الإقليمي في هذا الشأن.