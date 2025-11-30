قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شرطة هونج كونج تعثر على 159 مفقودًا في حريق المجمع السكني شمال البلاد
9 قنوات ناقلة .. موعد ومكان وجوائز وملاعب بطولة كأس العرب 2025
محافظ مطروح يزف بشرى فى التصالح على المبانى غير المقننة
وزير الثقافة يجدد الثقة فى تامر عبدالمنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية
محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان بدء فعاليات التدريب العملي صقر 159
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة..تعرف عليها
جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
موعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة.. تفاصيل
انطلاق أسبوع الفيلم الصيني في مصر.. عروض حائزة على إعجاب النقاد
هبوط جديد في أسعار العملات الأجنبية بختام تعاملات الأحد
وزيرة التضامن تدشن مبادرة لتوعية أطفال الريف بمخاطر التدخين والمخدرات
الرئيس السيسي يوجه بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية.. ومواصلة تطوير المنظومة الضريبية
فن وثقافة

أنوسة حضرت بأسد.. احتفال استثنائي بعيد ميلاد حميد الشاعري| صور

أحمد إبراهيم

في أجواء مبهجة وحفاوة لافتة، احتفل  حميد الشاعري مساء أمس بعيد ميلاده بالتجمع الخامس، واستمر الاحتفال حتى الساعات الأولى من صباح اليوم، وسط حضور فني كبير من نجوم الغناء والموسيقى من مختلف الأجيال، الذين حرصوا على مشاركته الاحتفال بالغناء والرقص واستعادة ذكريات التسعينات وبصماته الفنية التي غيّرت شكل الموسيقى في الوطن العربي.

وشهد الحفل حالة من البهجة والتفاعل، خاصة مع احتفال حميد بطرح أحدث أغانيه "من دخلتك علينا" بالتعاون مع شركة روتانا، والتي حققت انتشارًا واسعًا منذ الساعات الأولى لصدورها، وتخلل الاحتفال إطلاق الألعاب النارية وسط هتافات وتصفيق الحضور احتفاءً بـ"الكابو".

حضور فني كبير من النجوم وصناع الموسيقى

حضر الحفل عدد من أبرز نجوم الفن وصناع الموسيقى، من بينهم: أسامة رشدي مدير شركة روتانا، الشاعران عنتر هلال وتامر حسين، الملحنان والموزعان مدين وتوما، الفنانون فارس، أحمد جوهر، هيثم نبيل، شذى، محمد قماح، أحمد الشامي عضو فريق واما، والفنان حسام حسني. 

بالإضافة للإعلامي أحمد خيري، والفنانة سارة عبدالرحمن وأعضاء فرقة شارموفرز، والرابر ليجسي، والرابر أبو الأنوار، وأحمد سنتا، والمخرج أكرم فاروق والإعلاميات إيمان مختار وداليا الخطيب.

كما حضرت مدربة الأسود أنوسة كوتة التي خطفت الأنظار باصطحابها أسدًا صغيرًا، في لقطة أثارت دهشة الحضور والتُقطت معها عشرات الصور التذكارية.

شهد الحفل فقرة غنائية مبهجة قدّم خلالها الحاضرون أشهر أغاني التسعينات التي ارتبطت بمسيرة حميد الشاعري، وشاركوا جميعًا في غنائها وسط تفاعل كبير.

كما شهد عروض فايرورك قدمها خصيصا مصمم الألعاب النارية أحمد جمال، وسط تفاعل كبير من الحضور.

كما حرص كل نجم على توجيه كلمة خاصة لحميد، أشادوا فيها بمشواره الطويل ودوره المحوري في تجديد الموسيقى العربية وإطلاق جيل كامل من نجوم الغناء.

ويواصل حميد الشاعري خلال الفترة الحالية طرح أغاني ألبومه الجديد، حيث أصدر حتى الآن 3 أغنيات حققت انتشارًا كبيرًا، كما طرح أغنية سنجل باسم "نسرح في زمان" التي جاءت ضمن أحداث فيلم "فيها إيه يعني"، وحققت تفاعلًا واسعًا وإشادات من الجمهور وصناع السينما.

حميد الشاعري الفنان حميد الشاعري أغاني حميد الشاعري أعمال حميد الشاعري عيد ميلاد حميد الشاعري

