على ملعبي لوسيل والبيت.. مواعيد مباريات مصر بـ كأس العرب والقناة الناقلة
رئيس الوزراء الفلسطيني: نؤكد ولاية الدولة على غزة والضفة الغربية بما فيها القدس
وزير الكهرباء: انتهينا من دراسات إنشاء خط ربط كهربائي مع أوروبا لتصدير 3000 ميجاوات
شرطة هونج كونج تعثر على 159 مفقودًا في حريق المجمع السكني شمال البلاد
9 قنوات ناقلة .. موعد ومكان وجوائز وملاعب بطولة كأس العرب 2025
محافظ مطروح يزف بشرى فى التصالح على المبانى غير المقننة
وزير الثقافة يجدد الثقة فى تامر عبدالمنعم رئيسًا للبيت الفني للفنون الشعبية والاستعراضية
محافظ سوهاج وقائد قوات الدفاع الشعبي والعسكري يشهدان بدء فعاليات التدريب العملي صقر 159
حزمة تسهيلات ضريبية جديدة..تعرف عليها
جنازة تهز القارة الإفريقية| الملايين في نيجيريا يودعون شيخ التيجانية.. من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
موعد عودة بعثة الزمالك إلى القاهرة.. تفاصيل
انطلاق أسبوع الفيلم الصيني في مصر.. عروض حائزة على إعجاب النقاد
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

مش لازم دلوقتى.. التفاصيل الكاملة فى أزمة ديانج مع الأهلي |خاص

ديانج
ديانج

علم صدي البلد أن سيد عبد الحفيظ عضو مجلس إدارة النادي الأهلي و القائم بأعمال المشرف على الكرة ينوي عقد جلسة مع المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق خلال الأيام القليلة المقبلة من أجل إنهاء ملف تجديد تعاقده مع الأهلي.

وينتهى عقد اليو ديانج مع النادي الأهلي بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأى ناد فى يناير المقبل.

وطلب الدنماركي ييس توروب المدير الفنى للأهلي من إدارة الكرة ضرورة استمرار المالي اليو ديانج لأهميته بعد الاعتماد عليه بشكل أساسى طوال الفترة الماضية سواء فى الدوري أو بطولة أفريقيا.

ويرغب الأهلي فى الوصول لاتفاق مع اللاعب من أجل استمراره مع الفريق وينوى الأهلي رفع المقابل المادي المعروض على اللاعب إلى مليون ونصف المليون دولار متضمنا كافة الامتيازات من أجل الحصول واقناعه بالاستمرار لا سيما أن اللاعب تلقى أكثر من عرض طوال الفترة الماضية وتحديدا من الدوري القطري والدوري السعودي .

ديانج يطلب تأجيل المفاوضات

وعلم صدي البلد أن اللاعب طلب من إدارة الأهلي تأجيل المفاوضات حاليا لحين المشاركة مع منتخب بلاده مالي فى بطولة الأمم الأفريقية تحسبا لتألقه وتلقيه عروضا أخرى أكبر .

وأشارت مصادر إلى أنه فى حالة تمسك اللاعب بالتأجيل أو طلباته المالية الكبيرة قد يلجأ الأهلي إلى تسويقه فى يناير المقبل من أجل تحقيق الاستفادة منه بدلا من رحيله مجانا فى نهاية الموسم.

توروب " راض " عن تعادل الأهلي 

أعرب ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، عن رضاه النسبي بالتعادل أمام فريق الجيش الملكي، مؤكدًا أن المواجهة جاءت كما توقع تمامًا من حيث القوة والضغط الجماهيري.

وقال توروب في تصريحاته: ذكرت أن المباراة ستكون صعبة، وكنا ندرك تمامًا حجم التحدي هنا في الرباط. كان بإمكان الفريقين تحقيق الفوز؛ المنافس حصل على فرص، ونحن أيضًا كانت لدينا فرص واضحة، وفي النهاية خرج اللقاء بالتعادل.

ركلة جزاء غير صحيحة

وأضاف: لم يخطر ببالنا أن تُحتسب ضدنا ركلة جزاء، لأنها لم تكن موجودة من الأساس، كذلك كان هناك دخول مبكر من بعض اللاعبين إلى منطقة الجزاء، وهذا خطأ واضح. عدم وجود تقنية «الفار» أمر تحدثت عنه ، وهو شيء مؤثر جدًّا، لا أريد الحديث عن التحكيم، لكن هناك خطأين واضحين كلّفا الفريق الكثير.

وقال توروب: الأداء كان أفضل كثيرًا في الشوط الثاني، وكنا قريبين من الفوز رغم صعوبة الأجواء. والمنافس قد يحقق نتائج كبيرة على أرضه بسبب الدعم الهائل من جماهيره. الملعب كان رائعًا، والأجواء عظيمة، لكن لم يعجبني إلقاء الزجاجات داخل الملعب، هذه الأمور تُفسد مشهدًا رائعًا، ولا يجب أن تحدث.

وشدد توروب على أنه جاء إلى المغرب بحثًا عن الفوز وليس التعادل، مضيفًا: حضرت من أجل الفوز، لكن في بعض الأحيان تكون الظروف حولك صعبة وتفرض عليك قبول نقطة خارج ملعبك. المهم أننا لم نخرج خاسرين.

وأشاد المدير الفني بالأجواء خارج الملعب والتنظيم، قائلًا: هذه أول زيارة لي إلى المغرب، وأنا معجب جدًّا بحسن الاستقبال وجودة الإقامة وروعة الملعب. الشعب المغربي مضياف، وكل شيء كان مثاليًّا.

واختتم حديثه بالتأكيد على صعوبة المجموعة: مجموعتنا من أصعب المجموعات في السنوات الأخيرة، وأي فريق سيأتي إلى هنا سيواجه نفس الصعوبات. تركيزي الآن منصب على تطوير أداء الفريق والاستعداد بقوة للجولات المقبلة.

سيد عبد الحفيظ الأهلي اليو ديانج ديانج المالي اليو ديانج النادي الأهلي الدنماركي ييس توروب توروب ييس توروب المدير الفنى للأهلي

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفاصوليا البيضاء؟
جنازة تهز القارة الإفريقية… هل ودّع الملايين شيخهم في وداع تاريخي؟ من هو العلامة طاهر عثمان بوتشي؟
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد ماهر

محمد ماهر يكتب: من خارج الخط

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل يمكن للحب أن يعود أجمل مما كان أم أن ما يكسر يعود ناقصا؟

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: الدبلوماسية المصرية في العهد الإسلامي والعصر الحديث (2)

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: الحاجز.. فجوة الفكر بين القدامى والأطفال والشباب

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب : قصة صعود المارد النووي المصري

المزيد