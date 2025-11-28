قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ولاء السلامين: اعتداءات الاحتلال أصابت أكثر من 70 فلسطينيا في الضفة
خالد الصاوي: العمليات الصحية قربتني إلى الله وأنقذتني من مرحلة صعبة
صن داونز يفوز على يوفنتوس 4 - 2 في بطولة الأهلي الدولية
تحرك جديد لسعر الذهب مساء اليوم الجمعة 28-11-2025
«أهلي 2009» يفوز على سيراميكا بهدف نظيف
أبرز أنشطة رئيس مجلس الوزراء في أسبوع .. انفوجراف
كشف خطير.. وحدة نسائية إسرائيلية تتجسس داخل سوريا بطائرات مسيّرة
احتلت أراضٍ جديدة.. الخارجية اللبنانية تشكو إسرائيل إلى مجلس الأمن
عالم أزهري: اشتراط المرأة على زوجها بعدم الزواج بأخرى ليس له داعٍ
أبو العينين: الرئيس السيسي أنهى مخطط التهجير وتمسك بحق الشعب الفلطسيني
مدبولي يتفقد عددا من مشروعات القاهرة التاريخية .. غدا
وزير الرياضة يفتتح ملعب خماسي بالأقصر: صعيد مصر يحظى بأولوية خاصة
رياضة

الأهلي يعقد جلسة طارئة مع وكيل ديانج لحسم عروض رحيله في يناير

يارا أمين

كشف الإعلامي أحمد حسن، عن سبب طلب إدارة النادي الأهلي عقد جلسة طارئة مع وكيل اللاعب المالي أليو ديانج خلال الساعات الماضية.

وكتب أحمد حسن على حسابه بموقع فيسبوك: “مصدر: الأهلي تواصل مع وكيل ديانج وطلب عقد جلسة طارئة معه لمناقشة عروض رحيله في يناير بعدما فشل الطرفين في التوصل لاتفاق من أجل تجديد عقده”.


يعود الأهلي مساء اليوم الجمعة إلى مهمته القارية حين يواجه الجيش الملكي المغربي، في واحدة من أبرز مباريات الجولة الثانية لدور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا، وذلك ضمن منافسات المجموعة الثانية التي تضم أيضًا شبيبة القبائل الجزائري ويانج أفريكانز التنزاني.

الفوز على شبيبة القبائل

ويدخل الأهلي اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد الانطلاقة المثالية التي حققها في الجولة الأولى، عقب الفوز العريض الذي سجله على شبيبة القبائل بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف، في المباراة التي احتضنها ستاد القاهرة السبت الماضي. 

وقدم الفريق الأحمر عرضًا هجوميًا قويًا أكد من خلاله جاهزيته للمنافسة بقوة على اللقب القاري الذي يسعى لاستعادته هذا الموسم.

خسارة الجيش الملكي

في المقابل، يدخل الجيش الملكي مواجهة اليوم وهو تحت ضغط تعويض خسارته في الجولة الأولى أمام يانج أفريكانز التنزاني بهدف دون رد، في مباراة لم ينجح خلالها الفريق المغربي في استغلال الفرص التي أُتيحت له، ليجد نفسه مطالبًا بردّ فعل قوي أمام حامل اللقب القاري.

تأتي المباراة في ظل تقارب مستويات المجموعة الثانية، حيث يسعى كل فريق لإعادة ترتيب موقعه مبكرًا قبل الدخول في مراحل الجدالات الحاسمة لاحقًا. 

ويعي الأهلي أن الفوز اليوم سيمنحه أفضلية كبيرة في سباق التأهل، فيما يطمح الجيش الملكي إلى العودة للمنافسة وعدم الابتعاد مبكرًا عن دائرة الصراع.

القنوات الناقلة 

وتنقل المواجهة المنتظرة عبر قناة بي إن سبورت 1، التي تمتلك حقوق بث البطولة، لتتيح للجماهير العربية والمصرية متابعة واحدة من أقوى مباريات الجولة في التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

