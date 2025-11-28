إنبي 2005 يفوز على ليفليز بخماسية

حقّق فريق نادي إنبي مواليد 2008 انتصارًا كبيرًا ومستحقًا على نظيره ليفليز بنتيجة 5-0 في المباراة التي جاءت ضمن منافسات الأسبوع التاسع من دوري منطقة القاهرة للأندية السوبر.

قدّم لاعبو إنبي أداءً قويًا ومهيمنًا منذ بداية اللقاء، حيث ظهر الفريق بتنظيم رائع وشخصية هجومية واضحة، ليترجم أفضليته داخل الملعب إلى خمسة أهداف جاءت عبر:

يوسف تامر بدران

محمد شريف بنداري

نور أشرف حسن – هدفان

محمد أحمد البكري

وبهذا الفوز يرفع إنبي رصيده إلى 25 نقطة يعتلي بها قمة جدول الدوري منفردًا، مواصلًا نتائجه المميزة وانطلاقته القوية هذا الموسم.