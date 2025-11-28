حسام موافي: مقولة كل دكتور برأي دي أحسن حاجة في الدنيا.. فيديو

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب القصر العيني، إن مقولة "كل دكتور برأي" دي أحسن حاجة في الدنيا.

وأضاف حسام موافي، في برنامج "وقل رب زدني علما" على قناة "صدى البلد"، “الدكاترة لو كلهم برأي واحد؛ يبقوا مش دكاترة”، منوها بأن “كل دكتور بيشوف المشكلة من وجهة نظره”.

وتابع: “من الظواهر السيئة في مصر، تغيير الدكتور؛ مما يتسبب في حيرة للمريض، فلو أحالك الطبيب المعالج من نفسه لطبيب آخر؛ فلا حرج في ذلك وتوجه إليه”.

وأوضح أن أضعف عضو في الجسم هو “الرئة”، فهي محملة بأهم وظيفة في الدنيا، تأخذ الأكسجين وتدخله إلى الدم.