دعوة لزيارة الصين.. ماذا فعل وفد اتحاد عمال بلدية بكين في نقابة الأخشاب المصرية؟

استقبلت النقابة العامة للعاملين بصناعات البناء والأخشاب وصنع مواد البناء، برئاسة عبد المنعم الجمل، وفدا رفيع المستوى من اتحاد نقابات عمال بلدية بكين، وذلك في زيارة رسمية استهدفت تعزيز سبل التعاون وتبادل الخبرات في مجالات التدريب المهني والعمل النقابي.

وتفقد الوفد الصيني، مقر مركز التدريب والتطوير المهني المتطور التابع للنقابة، والذي يُعد أكبر مراكز التدريب المهني في القاهرة.

وضم الوفد الصيني نخبة من القيادات النقابية برئاسة “تشانج ليانج” (Zhang Liang)، سكرتير لجنة الحزب ونائب رئيس اتحاد عمال بكين.

كما ضم الوفد كلاً من:

مو تشاو: مدير مكتب اتحاد عمال بكين.

تشانج يوجينج: نائب رئيس نقابة عمال البناء في بكين.

قو مين: رئيس نقابة عمال الأجهزة والهيئات التابعة مباشرة للجنة بلدية بكين.

سون جينتشون: سكرتير لجنة الحزب ونائب رئيس اتحاد عمال حي هايديان في بكين.

يو ون جينج: نائب سكرتير لجنة الحزب، سكرتير لجنة الانضباط، ورئيس النقابة في شركة بكين التابعة للمكتب الثامن لشركة الإنشاءات الصينية (CSCEC).

وأكد عبد المنعم الجمل، للوفد الصيني، أن المركز يقدم تدريباً مهنياً متطوراً يخدم القطاع الصناعي وقطاع التشييد والبناء، ويمنح شهادات معتمدة دولياً من مؤسسة "سيتي أند جيلدز" البريطانية.

واصطحب "الجمل"، يرافقه طارق سليمان مدير المركز، الوفد الصيني في جولة ميدانية شملت كل الأقسام والورش، بما في ذلك “ورش الكهرباء، أعمال الدهانات، السباكة، اللحام، النجارة، الطاقة الشمسية، التبريد والتكييف”.

واستمع الوفد لشرح وافٍ من المدربين حول المناهج والخدمات المقدمة للطلبة والخريجين.

وفي كلمته خلال اللقاء، رحب عبد المنعم الجمل بالأصدقاء من اتحاد عمال بكين، مؤكداً أن هذه الزيارة تعكس عمق علاقات الصداقة التي اكتسبت قوة استثنائية بفضل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس شي جين بينج.

وأشار "الجمل" إلى أن النقابة تستلهم التجربة الصينية الرائدة في التدريب المهني وتقنيات البناء، معرباً عن تطلعه لأن تكون هذه الزيارة انطلاقة لبرامج تدريب مشتركة، وتبادل للخبراء، وتنفيذ مشروعات تطبيقية تسهم في نقل التكنولوجيا ورفع كفاءة العامل المصري، بما ينسجم مع مبادرة "الحزام والطريق".

من جهته، أعرب تشانج ليانج، رئيس الوفد الصيني، عن سعادته بحفاوة الاستقبال، مشيداً بجودة المواد الفنية والتعليمية التي يقدمها المركز وتواكب احتياجات سوق العمل.

واستعرض "ليانج" الهيكل التنظيمي لاتحاد عمال بلدية بكين، موضحاً الاعتماد المتزايد على المنصات الرقمية والإلكترونية مثل "ديدي" و"تيك توك" لتوفير فرص العمل.

وتطرق إلى آليات العمل النقابي في بكين، التي تشمل عقد مسابقات سنوية لاختيار أفضل العمال، ولجان مراقبة السلامة المهنية، وآليات فض المنازعات وحل مشكلات العمال المتضررين، بالإضافة إلى لجان الرقابة على الأسواق والخدمات الطبية.

وفي ختام كلمته، وجه تشانج ليانج، دعوة رسمية لـ عبد المنعم الجمل، لزيارة الصين في عام 2026؛ للاطلاع على التجربة الصينية على أرض الواقع.

وانتهى اللقاء بتبادل الدروع التذكارية، والتقاط الصور الجماعية، تأكيداً على أواصر الصداقة والتعاون المستقبلي بين الجانبين.