السعودية تدين الاعتداءات الإسرائيلية السافرة على ريف دمشق

أدانت وزارة الخارجية السعودية الاعتداءات الإسرائيلية ضد عدد من المناطق السورية خلال الساعات الماضية.

السعودية تدين اعتداءات إسرائيل

وأعربت الخارجية السعودية في بيان لها عن إدانة واستنكار المملكة للاعتداء السافر الذي قامت به قوات الاحتلال الإسرائيلي على بلدة بيت جن في ريف دمشق بالجمهورية العربية السورية، مؤكدةً رفضها التام لكافة الانتهاكات الإسرائيلية على الأراضي السورية ومحاولة زعزعة أمن واستقرار سوريا وشعبها الشقيق.

وجددت السعودية بحسب بيان وزارة الخارجية مطالبتها للمجتمع الدولي وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن بالتصدي للانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على سيادة سوريا، والممارسات الإسرائيلية الإجرامية بحق السكان في القرى والمناطق الحدودية السورية، مطالبة بتطبيق كافة القرارات والقوانين الدولية ذات الصلة بما يكفل سيادة ووحدة وأمن سوريا وشعبها الشقيق.