إدارة ترامب تدرس ترحيل عائلة مواطن أفغاني مشتبه به في حادث الحرس الوطني

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن حكومته تدرس عملية ترحيل عائلة رحمان الله لكنوال، المشتبه به في إطلاق النار على اثنين من أعضاء الحرس الوطني في واشنطن العاصمة.



وقال ترامب - في تصريحات، أوردتها قناة (سكاي نيوز) - إن الولايات المتحدة تنظر في وضع عائلته كلها.



تأتي تصريحات ترامب بعد يوم من وفاة الجندية سارة بيكستروم (20 عاما) متأثرة بجروحها، في حين لا يزال الجندي أندرو وولف (24 عاما) في حالة حرجة بعد خضوعه لعملية جراحية.



ويشتبه أن لكانوال (29 عاما) قاد سيارته إلى واشنطن وأطلق النار على الجنديين، الأربعاء الماضي، في هجوم وصفه بأنه كمين باستخدام مسدس.. وأصيب لكانوال وتم توقيفه، وفقا للمدعية الولايات المتحدة في منطقة كولومبيا، جانين بيرو.