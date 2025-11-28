قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
بالصور

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم
5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم
أسماء عبد الحفيظ

تنتشر في حياتنا اليومية العديد من العادات البسيطة التي يظن الناس أنها عادية أو غير ضارة، لكن الخبراء يؤكدون أنها قد تزيد خطر الموت المفاجئ إذا استمرت لفترات طويلة.

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم 

الموت المفاجئ لا يميز بين الشباب والكبار، وغالبًا يكون مرتبطًا بعوامل جسمية وخطوات يومية صغيرة يهملها كثيرون.

الإرهاق المزمن وعدم الراحة

الإرهاق المستمر دون سبب واضح يمكن أن يكون مؤشرًا على مشاكل صحية صامتة مثل فقر الدم أو اضطراب الغدة الدرقية أو مشاكل القلب. تجاهل الإرهاق المزمن قد يؤدي إلى أزمات قلبية أو انهيار مفاجئ للجسم

السهر وعدم الحصول على النوم الكافي

5 عادات يومية ترفع خطر الموت المفاجئ دون أن نعلم 

قلة النوم تؤثر مباشرة على صحة القلب والدورة الدموية وتزيد من مستويات التوتر والضغط النفسي. الدراسات أثبتت أن السهر المستمر يزيد من خطر الأزمات القلبية والموت المفاجئ

اتباع دايت قاسي أو فقدان وزن سريع

الرجيم القاسي يقلل من العناصر الغذائية الضرورية للجسم ويضع القلب والكبد والكلى تحت ضغط شديد، مما قد يؤدي إلى هبوط مفاجئ في ضغط الدم أو مشاكل كهرباء القلب

الإكثار من القهوة أو المشروبات المنبهة

استهلاك الكافيين بكثرة، خاصة على معدة فارغة، يمكن أن يؤدي إلى تسارع ضربات القلب واضطرابات كهرباء القلب، وهو عامل خطر كبير للموت المفاجئ

تجاهل العلامات التحذيرية للجسم

أعراض مثل ضيق التنفس المفاجئ أو خفقان القلب أو دوخة متكررة لا يجب تجاهلها. الجسم غالبًا يرسل إشارات قبل حدوث أي أزمة صحية

نصائح الأطباء لتقليل خطر الموت المفاجئ

  • الحصول على فحوصات دورية للقلب وضغط الدم
  • النوم الكافي بين 7 و8 ساعات يوميًا
  • تناول وجبات متوازنة وعدم اتباع دايتات قاسية
  • تقليل الكافيين والمشروبات المنبهة
  • الاستماع للجسم وعدم تجاهل الإرهاق أو الأعراض الغريبة
